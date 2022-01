Excel für Apple Silicon führt zu Schwierigkeiten auf Intel-Macs

Momentan keine Lösung

Andere Programme der Office-Suite nicht betroffen

Zum größten Teil war Microsoft Excel bereits zuvor für M1-Macs optimiert – doch Anfang der Woche veröffentlichte Microsoft nun eine neue Version mit komplettem Funktionsumfang. Diese kann nun vollständig auf eine Emulation mittels Rosetta 2 verzichten. Zuvor waren in der Apple-Silicon-Variante manche Funktionen, wie zum Beispiel Power Query, noch nicht verfügbar – doch mit der neuen Version hat Microsoft dieses Feature nachgereicht.Doch offensichtlich ist Microsoft bei der neuen Version ein folgenschwerer Fehler unterlaufen: Die Version 16.58.22011705 funktioniert zwar auf M1-Macs ohne Probleme, doch auf manchen Intel-basierenden Macs kommt es laut einigen Rückmeldungen über Social Media und auch hier im MTN-Forum zu Schwierigkeiten – denn Excel startet in der neusten Version einfach nicht mehr. Nicht alle Nutzer sind von dem Bug betroffen – momentan ist der Auslöser völlig unklar.Das Update wird über die automatische Software-Aktualisierung angeboten, wenn der Kunde Office 365, Office 2019 für Mac, Office LTSC 2021 für Mac oder Office 2021 für Mac einsetzt. Dabei muss der Kunde aber möglicherweise angegeben haben, dass er am "Insider Beta"-Programm teilnehmen möchte. Noch ist aber unklar, über welche Kanäle Microsoft die Version 16.58.22011705 genau anbietet.Aktuell gibt es noch keine Lösungsmöglichkeit – und besonders ärgerlich ist, dass die meisten Nutzer das Update auf Build 16.58.22011705 wohl über die automatische Softwareaktualisierung erhielten. Auch eine Neuinstallation behebt das Startproblem nicht. Microsoft dürfte aber bereits über das Problem informiert sein und es ist zu erwarten, dass der Konzern das Problem kurzfristig behebt. Als Überbrückungsmöglichkeit bietet sich das kostenfrei im App Store erhältliche Apple Numbers an, welches auch die meisten Excel-Dateien öffnen und darstellen kann.Manche Anwender berichten, dass das Update aktuell nicht mehr zum Download bereitsteht – Microsoft könnte die Aktualisierung zurückgezogen haben, um weitere Schwierigkeiten zu vermeiden.Nutzt man Excel nicht, kann man aufatmen: Die anderen Programme wie Microsoft Word oder PowerPoint sind von diesem Problem nicht betroffen und funktionieren weiterhin auf Intel- und M1-Macs ohne Probleme. Nur Excel mit der Buildnummer 16.58.22011705 bringt diesen folgenschweren Fehler mit.