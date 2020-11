Europaparlament stimmt für Recht auf Reparatur

EU-Parlament votiert für Vorschlag

Kritiker: Reparatur könne nachteilig sein

Wer sein Apple-Gerät beschädigt oder eine Reparatur bestimmter Komponenten benötigt und sich nicht mehr auf die Garantie des Herstellers berufen kann, sieht sich mit so manchen Schwierigkeiten konfrontiert: So gibt es Bauteile, die fest verlötet sind – außerdem ist manchmal spezielles Werkzeug vonnöten, um auf die schadhaften Komponenten zugreifen zu können. Möchte der Nutzer auf Nummer sicher gehen (und etwaige Garantieansprüche nicht verwirken), so muss er sich an Apple oder einen autorisierten Service-Partner wenden – und mitunter tief in die Tasche greifen: So kostet beispielsweise die Reparatur des Displays eines iPhone 12 über 300 Euro, für alle anderen Reparaturen werden gar über 460 Euro fällig. Ein vorschneller Verschleiß von Produkten und fehlende Ersatzteile könnten aber bald der Vergangenheit angehören, wenn es nach dem Willen des Europaparlaments geht.Für Gerätehersteller wie Apple könnte sich künftig so einiges ändern: Sie sind angehalten, dem Verbraucher Angaben zur Lebensdauer eines Produkt zur Verfügung zu stellen – außerdem müssen Kunden über die Kosten von Ersatzteilen in Kenntnis gesetzt werden. Somit kommt eine Reihe an neuen Informationspflichten auf die Anbieter zu – ihnen obliegt es zudem, Produkte herzustellen, die keiner vorzeitigen Überalterung unterliegen. Die Parlamentarier möchten so einer geplanten Obsoleszenz entgegentreten. 395 Abgeordnete stimmten für den Text, 94 dagegen – bei 207 Enthaltungen.Im nächsten Schritt liegt es nun an der Europäischen Kommission, einen entsprechenden Gesetzestext vorzuschlagen. Dieser könnte tatsächlich weitreichende Konsequenzen für Hersteller wie Apple haben: Cupertino müsste Reparaturen für Kunden deutlich erleichtern – und ausreichend Ersatzteile auf Lager haben. Letzteres sei ökologisch sogar nachteilig, argumentieren Kritiker des Entwurfs: Unternehmen seien so angehalten, Bauteile vorzuproduzieren. Außerdem sei manchmal der Kauf eines energieeffizienteren neuen Modells aus Gründen der Nachhaltigkeit klüger als die Reparatur eines Geräts, das reichlich Strom verbraucht.