iPhone 12: Display-Reparaturen werden teurer

Modell Preis iPhone 12 Pro 303,06 Euro iPhone 12 303,06 Euro iPhone 11 Pro Max 351,80 Euro iPhone 11 Pro 303,06 Euro iPhone 11 215,33 Euro iPhone XS Max 351,80 Euro iPhone XS 303,06 Euro iPhone X 303,06 Euro iPhone XR 215,33 Euro iPhone SE 2. Generation 147,10 Euro iPhone SE 147,10 Euro iPhone 8 Plus 186,09 Euro iPhone 8 166,59 Euro iPhone 7 Plus 186,09 Euro iPhone 7 166,59 Euro

Preise für sonstige Reparaturen

Modell Preis iPhone 12 Pro 576 Euro iPhone 12 464,88 Euro iPhone 11 Pro Max 624,74 Euro iPhone 11 Pro 576 Euro iPhone 11 420,04 Euro iPhone XS Max 624,74 Euro iPhone XS 576 Euro iPhone X 576 Euro iPhone XR 420,04 Euro iPhone SE 2. Generation 299,16 Euro iPhone SE 299,16 Euro iPhone 8 Plus 420,04 Euro iPhone 8 371,30 Euro iPhone 7 Plus 420,04 Euro iPhone 7 371,30 Euro

Akku-Tausch

Letzte Woche stellte Apple die komplette iPhone-12-Modellreihe vor – und diese Woche wird das iPhone 12 und 12 Pro ausgeliefert. Das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max wird erst am 13. November ausgeliefert – ab 6. November sind diese Modelle vorbestellbar. Apple wertete beim iPhone 12 die günstigeren Modelle deutlich auf: Alle Modelle kommen nun mit einem OLED-Bildschirm daher. Beim iPhone XR und iPhone 11 setzte Apple auf ein Liquid-Crystal-Display. Alle Modelle erhalten ferner "Ceramic Shield" – ein besonders widerstandsfähiges Display-Glas.Apple veröffentlichte nun die Reparaturpreise des iPhone 12 und 12 Pro. Da das iPhone 12 nun dasselbe Display einsetzt wie das iPhone 12 Pro gleichen sich hier die Reparaturpreise von 303,06 Euro. Beim iPhone 11 wurde der Kunde nur mit 215,33 Euro zur Kasse gebeten – aber es handelte sich hier auch lediglich um einen LCD-Bildschirm. Die genannten Preise gelten nur bei Apple direkt – Autorisierte Service-Provider können eigene Preise festlegen.Die Preise für eine Display-Reparatur beim iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 mini sind noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass Apple beim iPhone 12 Pro Max denselben Preis wie beim iPhone 11 Pro Max verlangen wird – welches ebenfalls über einen OLED-Bildschirm verfügt. Der Display-Reparaturpreis des iPhone 12 mini wird wahrscheinlich gleich oder leicht unter dem Preis des iPhone 12 liegen.Ist nicht nur das Display defekt, sondern sind auch sonstige Beschädigungen zu erkennen, werden höhere Preise fällig. Diese gelten auch, wenn das Gerät über einen Hardware-Schaden verfügt, welcher nicht auf eine Beschädigung zurückzuführen ist und nicht von der Garantie abgedeckt ist:Auch hier ist das iPhone 12 teurer als das iPhone 11 – was wohl ebenfalls dem besseren Display geschuldet ist. Preise für das iPhone 12 Pro Max werden auch hier wohl auf ähnlichem Niveau des iPhone 11 Pro Max liegen.Beim Akku-Tausch teilt Apple die iPhone-Welt in zwei Hälften: Für alle Modelle ab inklusive dem iPhone X verlangt Apple 73,11 Euro. Modelle mit Home-Knopf sind beim Akku-Tausch günstiger: Hier schlägt ein neuer Akku mit 53,61 Euro zu Buche.