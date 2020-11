HomePod mini: Reparatur fast ausgeschlossen – ein Blick auf das Innenleben

Die Komponenten im Inneren

Positives Feedback

Bei günstigeren Elektronik-Produkten gilt häufiger, dass Reparaturen sich kaum lohnen – vor allem dann, wenn der Zeitaufwand in keiner Relation zum Kaufpreis des Gerätes steht. Ein Blick auf Apples eigene Preisangaben zur Reparaturpauschale spricht eine deutliche Sprache. Diese liegt bei 90,60 Euro und somit nur 6 Euro unterhalb des Neupreises (AppleCare+: 15 Euro Pauschale). Angesichts der kompakten Bauweise ist die Anzahl der Einzelkomponenten, welche sich überhaupt austauschen ließen, ohnehin übersichtlich. Ein bebilderter Bericht zeigt nun, was einen erwartet, rückt man dem Innenleben des HomePod mini mit Werkzeug zu Leibe. Übrigens eine Tätigkeit, die für normale Anwender nicht vorgesehen ist, da die Sound-Kugel keinesfalls "User serviceable" konstruiert wurde.Sobald das designgebende Netz entfernt ist, erwartet einen das eigentliche Lautsprechersystem. Zu erkennen sind die LEDs, welche für die farbenfrohe Beleuchtung an der Oberseite sorgen. Auf dem Mainboard befindet sich der S5, Apples Systemchip und Gehirn des HomePod mini. Dieser thront auf einem eigenen Board, welches wiederum mit der Hauptplatine verlötet ist. Damit ist der Bilder-Rundgang allerdings auch schon weitgehend beendet, denn viel mehr gibt es im Gehäuseinneren auch nicht zu sehen. Die Konstruktionsweise zeigt, warum "Reparatur" weitgehend mit "Boardtausch" gleichzusetzen ist. Sofern eine der wichtigen Komponenten wie Speicher oder Chip den Geist aufgeben, ist der Großteil des Innenlebens zu tauschen. Die komplette Galerie mit weiteren Fotos gibt es im Forum von MacRumors Insgesamt fielen die Rückmeldungen zum kompakten Soundsystem bislang recht positiv aus. Zwar merkte die Fachpresse an, Apple könne sich mit dem HomePod mini nicht groß vom Marktumfeld absetzen, die generelle Qualität des Produkts wird aber gelobt. Auch von Kunden war weitgehend wohlwollendes Feedback zu hören – wenngleich mehrere Nutzer anmerkten, der Bass sei zu schwach. HomePod mini: Erste Eindrücke von Kunden Erste Testberichte zum HomePod mini – Wie gut ist die kleine Kugel?