iPhone 13: Die Akkulaufzeiten im Vergleich zum iPhone 11 und 12

Apples Angaben im EventStream

Gerät Zusätzliche Batterielaufzeit iPhone 13 mini im Vergleich zu 12 mini +1,5 Stunden iPhone 13 im Vergleich zu 12 +2,5 Stunden iPhone 13 Pro im Vergleich zu 12 Pro +1,5 Stunden iPhone 13 Pro Max im Vergleich zu 12 Pro Max +2,5 Stunden

Weitere Angaben auf Apples Produktseiten

Szenario 2021 2020 2019 iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max iPhone 11 Pro Max Video abspielen 28 Stunden 20 Stunden 20 Stunden Audio abspielen 95 Stunden 80 Stunden 80 Stunden iPhone 13 Pro iPhone 12 Pro iPhone 11 Pro Video abspielen 22 Stunden 17 Stunden 18 Stunden Audio abspielen 75 Stunden 65 Stunden 65 Stunden iPhone 13 iPhone 12 iPhone 11 Video abspielen 19 Stunden 17 Stunden 17 Stunden Audio abspielen 75 Stunden 65 Stunden 65 Stunden iPhone 13 mini iPhone 12 mini Video abspielen 17 Stunden 15 Stunden Audio abspielen 55 Stunden 50 Stunden

Dicker und schwerer

Modell Gewicht iPhone 12 mini 135 Gramm iPhone 13 mini 141 Gramm iPhone 12 164 Gramm iPhone 13 174 Gramm iPhone 12 Pro 189 Gramm iPhone 13 Pro 204 Gramm iPhone 12 Pro Max 228 Gramm iPhone 13 Pro Max 240 Gramm

Für die meisten Nutzer aktuellerer iPhone-Modelle reicht die Batterielaufzeit, um bequem über den Tag zu kommen – auch wenn dieser mal etwas länger wird. Eine Ausnahme bildet hier das im letzten Jahr vorgestellte iPhone 12 mini: Durch den deutlich kleineren Akku war öfters zu hören, dass Nutzer an einem normalen Tag das iPhone zwischendurch laden mussten, um am Abend nicht ohne Smartphone dazustehen.Mit dem gesamten iPhone-13-Lineup steigerte Apple die Akkulaufzeit der Modelle merklich. Apple will dies durch drei Maßnahmen erreicht haben: Alle Modelle haben einen größeren Akku, der Apple A15 sei effizienter und auch Software-Optimierungen tragen zu der längeren Laufzeit bei.Bereits im Stream hat Apple die Batterielaufzeit der neuen iPhone-Generation mit dem direkten Vorgänger verglichen und nannte dabei folgende Werte:Meist macht Apple detaillierte Angaben zu den Batterielaufzeiten bei verschiedenen Nutzungsszenarien – und auch beim iPhone 13 und 13 Pro finden sich diese auf den Produktseiten wieder. Hier der direkte Vergleich zu den Vorgängermodellen:Doch der größere Akku hat auch seinen Preis: Die gesamte iPhone-Modellpalette ist dicker und schwerer geworden. Beispielsweise ist das iPhone 13 um 0,25 mm dicker als die Vorgängergeneration. Hier eine Übersicht bezüglich des Gewichts im Vergleich zum Vorgängermodell: