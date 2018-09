Erste Entwickler-Beta von macOS Mojave 10.14.1 erschienen

Der gestrige Start von macOS 10.14 Mojave ging ähnlich fehlerfrei über die Bühne wie schon die Einführung von iOS 12 vor einer Woche – größere Probleme oder schwerwiegende Fehler blieben aus. Trotzdem schiebt Apple meist schon nach einigen Wochen das erste Update mit einigen Fehlerbereinigungen nach.Soeben hat Apple für eingetragene Entwickler die erste Beta-Version von macOS 10.14.1 über die Apple Developer Connection veröffentlicht. Das Update trägt die Buildnummer 18B45d – mehr ist leider zu dem Update nicht bekannt. Apple hat noch keine Update-Beschreibung über die Apple Developer Connection bereitgestellt, in der meist zumindest grob skizziert ist, auf welche Bereiche sich Apple in dem Update konzentrierte. Mit sichtbaren Neuerungen ist im ersten Bugfix-Release nicht zu rechnen.Meist steht nach wenigen Tagen die Vorabversionen auch in Apples öffentlichen Testprogramm zum Download bereit, wenn sich keine größeren Probleme mit der Entwicklervorabversion offenbaren.