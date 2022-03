Erneuter Großausfall diverser Apple-Dienste

Nutzer können nur abwarten

Gestern gegen 18 Uhr fielen diverse Apple-Dienste aus – Apple Music, iCloud, der App Store und diverse weitere Services waren nicht oder nur sehr schlecht zu erreichen. Erst gegen 20 Uhr normalisierte sich der Zustand und die meisten Services arbeiteten wieder wie erwartet. Einen Tag später scheint Apple erneut mit einem großen Ausfall zu kämpfen.Erste Meldungen über Probleme mit Apple Music und dem App Store tauchten etwa um 22 Uhr auf – und nun spiegelt auch die Statusübersicht von Apple den Ausfall wieder:Aktuell ist in der Status-Übersicht hauptsächlich vom App Store und an den Store angeschlossenen Diensten zu lesen – doch über diverse Social-Media-Quellen ist zu hören, dass auch iMessage aktuell für Probleme sorgt. Manche berichten auch, dass das Herunterladen von Systemupdates für macOS und iOS nicht funktioniert. Über Apple CloudKit betriebene Dienste wie zum Beispiel die Foto-Mediathek, iCloud Drive oder die Erinnerungs-App sind auch teilweise betroffen und arbeiten langsamer als gewöhnlich. Ferner berichten Betroffene, dass das Senden von E-Mails über iCloud Mail derzeit auch mit verschiedenen Fehlermeldungen quittiert wird. Über Störungen beim Empfangen von E-Mails über iCloud Mail ist aktuell nichts bekannt.Besonders ärgerlich sind Berichte, dass Apple Pay aktuell ebenfalls streikt und somit kein Bezahlen über Apple-Geräte möglich ist – aber nicht alle Nutzer scheinen von diesem Problem betroffen zu sein.Aktuell kann man als Nutzer nichts gegen diese Probleme unternehmen, da diese von Störungen auf Apples Servern verursacht werden. Apple ist bereits über die Schwierigkeiten unterrichtet und wird derzeit an einer Lösung arbeiten. Der Grund des gestrigen und heutigen Ausfalls ist leider nicht bekannt. Normalerweise behebt Apple solche Störungen innerhalb von einer bis drei Stunden – da der Grund aber nicht bekannt ist, sind Zeitschätzungen sehr schwer.