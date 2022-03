Großer Ausfall: iMessage, iCloud, Apple Music und viele weitere Dienste gestört

Der Großteil der Apple-Dienste betroffen

In den Anfangstagen von iCloud bzw. der früheren cloudbasierten Apple-Dienste gab es noch regelmäßig Störungen. Inzwischen sind größere Ausfälle allerdings ziemlich selten geworden – dass Apple auf den Statusseiten Fehler dokumentieren muss, kommt nicht mehr allzu häufig vor. Am heutigen Abend scheint es aber tatsächlich zu weitreichenderen Fehlern zu kommen, denn unzählige Nutzer melden, nicht mehr wie gewohnt auf die Dienste zugreifen zu können. Dabei handelt es sich nicht um vereinzelte Probleme, stattdessen kämpft Apple anscheinend gegen weitreichendere Störungen.Auf Apples Statusseite ist zwar der Ausfall noch nicht dokumentiert, die Vielzahl an Meldungen auf Reddit und Apples offiziellen Foren legt aber nahe, dass derzeit im iCloud-Hintergrund so einiges schiefgeht. Bislang durch Rückmeldungen bestätigt sind Probleme bei iMessage, iCloud-Downloads und Uploads, Apple Music, Apple Music Lyrics, Apple Maps, Apple Fitness+, iCloud Private Relay, FaceTime, Apple TV sowie im Entwicklerbereich. Ebenfalls nicht mehr zuverlässig zur Verfügung steht das "Find my"-Netzwerk.In allen Fällen offenbaren sich die technischen Probleme momentan darin, endlos dem rotierenden Statussymbol zusehen zu dürfen. Irgendwann brechen die Operationen dann wegen einer Zeitüberschreitung am. Im Entwicklerbereich schlägt der Zugriff fehl, da die entsprechende Domain nicht aufgelöst werden kann.In den Apple Store geht derzeit ebenfalls nicht mehr viel – zumindest im Bestellsystem. Mehreren Meldungen auf Twitter zufolge gelingt es Mitarbeitern nicht, mit ihren mobilen Kassensystemen auf die Server zuzugreifen. Auch Reparaturannahmen bzw. Übergabe instandgesetzter Produkte liegt daher momentan auf Eis.In jedem Fall handelt es sich wohl um den weitreichendsten Ausfall seit Jahren. Wenn in der Vergangenheit technische Probleme auftraten, waren meist nur einzelne Dienste betroffen, nicht aber beinahe die gesamte Cloud-/Server-Infrastruktur bei Apple. Spöttischen Stimmen zufolge ist Apples Status-Anzeige ebenfalls gestört, denn dort dokumentiert das Unternehmen weiterhin vollständige Verfügbarkeit.Nun ist es "amtlich", viele Dienste funktionieren nicht mehr und Apple hat den Ausfall offiziell dokumentiert. Allerdings haben die Statusseiten ebenfalls einen Wackelkontakt – mal stehen die Ampeln auf Rot, beim nächsten Reload wieder alle auf Grün.Noch immer gibt es zwar viele Fehlermeldungen, anscheinend bekommt Apple die Probleme aber langsam in den Griff – zumindest funktionieren manche der ausgefallenen Dienste bei einigen Kunden wieder. Gleichzeitig hat hingegen Apple Maps die rote Warnlampe im Statusbereich erhalten.