Eddy Cue zu Apples TV-Produktionen: Qualität und gute Geschichten

Eddy Cue gab auf dem South by Southwest Festival (SXSW) einen weiteren Einblick in Apples großangelegte Serienpläne. Im Interview mit CNN-Journalist Dylan Byers betonte Apples Chef für Internetdienste die Ambitionen des Unternehmens hinsichtlich selbstproduzierter Inhalte. Apple habe sich dem Thema „komplett“ verschrieben, so Cue.[banner]Auf die Frage, warum Apple nicht einfach einen Branchenriesen wie Netflix oder Disney übernimmt, um schnell an viele Serienproduktionen zu kommen, entgegnete Cue: „Uns geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität. Man braucht eine gute Geschichte.“ Dazu sei auch die richtige Technologie vonnöten. Bezogen auf technologische Neuerungen kündigte Cue eine „Überraschung“ für Nutzer an, nannte aber keine Details.Bei der Serienoffensive gehe Apple keine Kompromisse ein: „Wir tätigen große Investitionen. Am Geld wird es nicht scheitern.“Cue äußerte sich auch zur Verpflichtung der Serien-Veteranen Zack Van Amburg and Jamie Erlicht, die im letzten Jahr zum Unternehmen kamen und zuvor bei Sony für Erfolgsformate wieverantwortlich waren: „Apple suchte nach Leuten, die sich wirklich mit dem Geschäft auskennen, gleichzeitig aber auch offen für neue Herangehensweisen sind.“ Apples Content-Team für Serienproduktionen besteht mittlerweile aus rund 40 Mitarbeitern, die sich der Kreation neuer TV-Formate widmen.Das Unternehmen hat sich in den letzten Monaten Berichten zufolge die Rechte an diversen Serienproduktionen gesichert, wobei das Apple bislang keine davon offiziell bestätigte. Die neueste erworbene TV-Produktion soll das Comedy-Musical sein . Das Konzept stammt von Loren Bouchard, der bereits Serien wieentwickelte. Es geht um eine Hausmeister-Familie, die in Central Park lebt und den Park vor Gefahren bewahrt.Zu den weiteren Produktionen aus Apples TV-Portfolio zählen unter anderem eine Thriller-Serie von Hollywood-Regisseur M. Night Shyamalan (), die Neuauflage der Steven-Spielberg-Reiheund ein Weltraumdrama des Battlestar-Galactica-Schöpfers Ronald D. Moore.