Apple-Serien: Eddy Cue deutet große Ankündigung zu TV-Offensive an

Apples-Serien in absehbarer Zukunft

Unglaubliche Geschichten

Are You Sleeping

HomePod kümmert sich selbst um optimalen Klang

Eddy Cue hat auf der von Variety ausgerichteten Pollstar-Live-Veranstaltung in Los Angeles größere „TV-Pläne“ angekündigt. Details zu eigenproduzierten Serien des Unternehmens nannte Apples Chef für Internetdienste aber nicht: „Wir sind noch nicht bereit, darüber zu sprechen.“ Apple habe ein „unglaublich talentiertes Team“, das an den kommenden TV-Formaten arbeite, so Cue.Wann mit konkreten Neuigkeiten zu eigenproduzierten Apple-Serien zu rechnen ist, bleibt unklar. Mehr als vage Angaben wie „es dauert noch ein bisschen“ waren Cue nicht zu entlocken . Denkbar ist etwa die offizielle Bekanntgabe der selbstproduzierten Serien im Rahmen eines Herbst-Events, damit die TV-Inhalte direkt zur begehrten Herbst-/Winter-Saison starten können.Aktuell arbeitet Apple Berichten zufolge bereits an diversen TV-Inhalten, darunter die Neuauflage der Steven-Spielberg-Reihe, ein Weltraumdrama des Battlestar-Galactica-Schöpfers Ronald D. Moore und die Serienumsetzung des RomansAußer zu den Serienplänen äußerte sich Cue auch zum bevorstehenden Marktstart des HomePod. Cue unterstrich abermals, wie wichtig Apple die Klangqualität des Geräts ist. Der integrierte A8-Chip kümmere sich zusammen mit diversen AI-Algorithmen darum, für jedes Lied den optimalen Sound zu liefern.Der Lautsprecher steuert die Bass-, Mitten- und Höhenwiedergabe sowie andere Parameter automatisch, ohne dass der Nutzer an Equalizer-Einstellungen oder ähnlichem nachjustieren kann. Entsprechend verfügt der HomePod, der am 9. Februar in Großbritannien, Australien und den USA in den Verkauf geht, über keine manuellen, vom Anwender beeinflussbaren Klang-Optionen.