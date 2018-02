Verstärkung für TV-Team: True-Blood-Produzentin wechselt zu Apple

Serien-Produzentin wechselt zu Apple

Apple hat eine hochkarätige Führungspersönlichkeit für die im Aufbau befindliche Fernsehserien-Abteilung verpflichtet. Mit Carol Trussell wechselt eine erfahrene TV-Produzentin von Gaumont Television zum Unternehmen. Hinter den Kulissen wird sie ab dem kommendem Monat als Head of Production die Aufsicht über diverse Produktionsbereiche führen.Trussell kümmerte sich bereits um Formate wieund. Für welche der von Apple geplanten TV-Produktionen sie zuständig sein wird, ist nicht bekannt.Apples Chef für Internetdienste Eddy Cue deutete kürzlich eine große Ankündigung zu Apples TV-Ambitionen für die absehbare Zukunft an. Das Unternehmen arbeitet Berichten zufolge an diversen TV-Projekten, die Marktgrößen wie Netflix Konkurrenz machen sollen. Demnach sind Serien wieüber die Anfänge eines NBA-Stars, eine Neuauflage der Steven-Spielberg-Reiheund ein Weltraumdrama des Battlestar-Galactica-Schöpfers Ronald D. Moore in der Mache.