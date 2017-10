Dritte Beta von macOS 10.13.1 High Sierra veröffentlicht

Nachdem Apple bereits am Montag neue Beta-Versionen des kommenden iOS 11.1, tvOS 11.1 und watchOS 4.1 an Entwickler und Public-Beta-Tester verteilt hat, folgt nun auch macOS 10.13.1 High Sierra - zumindest für Entwickler. Apple konzentriert sich bei den Updates vor allem auf Fehlerbehebungen. Darunter befinden sich auch geschlossene Sicherheitslücken, beispielsweise im Zusammenhang mit dem bekannt gewordenen Sicherheitsproblem KRACK bei WLAN-Geräten (MTN berichtete: ).Doch es wird mit dem ersten größere Update für High Sierra auch sichtbare Änderungen geben. So dürften Normalnutzer die Einführung der neuen Emojis bemerken, die dem neuen Unicode-10-Standard entsprechen (MTN berichtete: ). Die Unterstützung des neuen AFPS-Dateisystems für Fusion Drives wird Apple in das Update dagegen nicht integrieren. Hier werden sich Anwender wohl noch einige Monate gedulden müssen.Wer die Beta-Version installieren will, sollte beachten, dass die Beta-Versionen grundsätzlich nicht für den Produktiveinsatz geeignet sind und eine Backup-Sicherung aller mit der Beta-Software verwendeter Daten einschließlich E-Mails und Online-Speicher empfehlenswert ist. Im vorliegenden Fall gibt es bereits Berichte über einen instabilen Ruhemodus sowie Abstürze im Finder und in Safari.Weiterführende Links: