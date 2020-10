Apple spricht von "MacBook Pro 16" (2020) – gibt es bald eine Aktualisierung?

Update für Boot Camp mit merkwürdiger Beschreibung

Neues MacBook Pro noch in diesem Jahr?

Innerhalb der kommenden Wochen wird der erste "Apple Silicon"-basierende Mac erscheinen. Zur Ankündigung auf der WWDC sagte Apple, man wolle aber auch noch Intel-Macs auf den Markt bringen. Dieses Versprechen traf bislang ausschließlich auf den im August aktualisierten iMac zu, ansonsten gab es seitdem keine Hardware-Aktualisierungen. Nun tauchte aber in einer offiziellen Update-Beschreibung eine auffällige Bezeichnung auf. In den neuen Boot-Camp-Treibern dokumentiert Apple nämlich ein Modell des MacBook Pro 16", welches (noch?) nicht existiert.Apple geht in der Updatebeschreibung darauf ein, dass mit Boot Camp 6.1.13 die Kompatibilität verbessert werde. Unter anderem beseitigte Apple ein Stabilitätsproblem, welches auf dem MacBook Pro 13" (2020) sowie dem MacBook Pro 16" (2019 und 2020) auftreten konnte. Bekanntlich stellte Apple aber in diesem Jahr kein neues MacBook Pro 16" vor, sondern aktualisierte nur die Version mit 13"-Display. Die Art und Weise, wie Apple die beiden Generationen erwähnt, spricht tendenziell gegen einen Tippfehler.Erklärungsmöglichkeiten gibt es mehrere. Einerseits könnte es sich schlicht um eine falsche Angabe handelt. Eine andere Variante ist, dass die neue Grafikkartenoption des MacBook Pro 16", die es seit Sommer gibt, intern als neue Modellreihe zählte. Doch auch die Vorstellung eines neuen MacBook Pro 16" bis Ende des Jahres kann man nicht komplett von der Hand weisen. Es käme hingegen einer großen Überraschung gleich, würde Apple dieses noch mit Intel-Chips ausstatten. Gleichzeitig ist sich die Gerüchteküche aber auch einig darin, dass Apple in diesem Jahr lediglich ein ARM-MacBook präsentiert, jedoch noch nicht die Pro-Serie auf Apple Silicon umstellt. Bleibt noch ein weiterer Erklärungsversuch: Apple wollte eigentlich ein MacBook Pro 16" (2020) vorstellen, entschied sich dann aber dagegen. Kurios bleiben die angeführten Release Notes aber in jedem Fall.