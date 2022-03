Diversity Report: Apples neue Zahlen zur Gleichstellung im Unternehmen

Mehr ethnische Vielfalt, höherer Anteil an Frauen

Geringerer Anteil an Frauen in der Forschung

Im ersten Quartal jedes Jahres veröffentlicht Apple einen „Inclusion & Diversity Report“. Dieser wirft einen genauen Blick auf ausgewählte demografische Merkmale der Mitarbeiter des Konzerns. Eine besondere Rolle spielen dabei Variablen wie das Geschlecht und die ethnische Zugehörigkeit: Apple ist bemüht, einen möglichst repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft zu erzielen. Tatsächlich beschäftigt Cupertino immer mehr Angehörige jener Bevölkerungsgruppen, welche das Unternehmen als „Underrepresented Communities“ (URCs) zusammenfasst.Apple unterfüttert den neuen Bericht mit allerlei Daten: Zwischen 2014 und 2021 sei der Anteil an Frauen im Unternehmen um 89 Prozent angewachsen. Bei weiblichen Führungspersonen verzeichnet das Unternehmen einen Anstieg um 87 Prozent. Vergleichsweise hoch fällt der Zuwachs bei Hispanos in den USA aus: 104 Prozent mehr Mitarbeiter dieser Herkunft arbeiten nun bei Apple. Natürlich schlüsselt der Konzern auch alle Beschäftigten nach Geschlecht und ethnischen Merkmalen auf. Etwas eigenartig in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass ein so um Diversity bemühtes Unternehmen wie Apple bei der Variable „Geschlecht“ lediglich „männlich“ und „weiblich“ aufführt. 34,8 Prozent der weltweit beim Konzern Beschäftigten sind weiblich – 2014 waren es nur 30 Prozent. 43,8 Prozent der US-Belegschaft ist weiß, bei 27,9 Prozent handelt es sich um asiatisch-stämmige Mitarbeiter.Im Bereich der Forschung & Entwicklung liegt der Anteil von Frauen bei lediglich 25 Prozent. In den USA gehören 31 Prozent der Beschäftigten in diesem Feld den URCs an – darunter fallen jene Bevölkerungsgruppen, die in der Tech-Branche historisch unterrepräsentiert sind. Apple nennt Frauen sowie Angehörige ethnischer Minderheiten als Betroffene. Vor allem die unter 30-Jährigen sind auf dem Vormarsch – diese sind bei Apple deutlich häufiger anzutreffen als höhere Alterskohorten:Abseits von Forschung & Entwicklung beträgt der Frauenanteil 39 Prozent. Der Anteil der URCs liegt bei 60 Prozent.