Displaytausch in der freien Werkstatt: Wenn das iPhone tagelang nörgelt

Apple hat im August angekündigt, zukünftig auch unabhängige Dienstleister für iPhone-Reparaturen zu zertifizieren. Allerdings legt das kalifornische Unternehmen auch weiterhin allergrößten Wert darauf, dass ausschließlich hauseigene Ersatzteile zum Einsatz kommen. Werden beispielsweise bei einem Displaytausch nicht von Apple stammende Komponenten verbaut, warnt das betroffene iPhone den Nutzer während eines längeren Zeitraums mit entsprechenden Hinweisen."Es konnte nicht verifiziert werden, dass dieses iPhone über ein Originaldisplay von Apple verfügt." Dieser Hinweis erscheint unter anderem auf dem Sperrbildschirm, wenn iOS ein nicht zertifiziertes Panel erkannt hat. Wie das kalifornische Unternehmen auf einer eigens erstellten Support-Webseite zu Original-Display schreibt, ist diese Warnung vier Tage lang auf dem Sperrbildschirm zu sehen. Anschließend wird sie weitere zwei Wochen in den Einstellungen des iPhones angezeigt. Nach diesem Zeitraum ist der Hinweis auf der Info-Seite des Geräts unter "Allgemein" zu finden.Auf der Webseite nennt Apple auch die bekannten Gründe für die Empfehlung, einen Displaytausch beim iPhone ausschließlich von zertifizierten Technikern mit Originalteilen vornehmen zu lassen. Nicht vom Unternehmen autorisierte Reparatur-Dienstleister befolgten unter Umständen nicht die von Apple vorgegebenen Sicherheits- und Reparaturverfahren, schreibt das kalifornische Unternehmen. Darüber hinaus könnten Panels, die nicht von Apple stammen, zu Kompatibilitätsproblemen führen. Unter Umständen funktioniert in einem solchen Fall Multi-Touch nicht mehr auf dem gesamten Display, zudem können versehentlich Berührungen mit der Handfläche erkannt werden. Darüber hinaus treten Apple zufolge in einigen Fällen Probleme mit Helligkeit und Farbdarstellung auf.Durch die tagelangen Warnhinweise auf dem Sperrbildschirm wird die Funktion des iPhones nicht beeinträchtigt. Allerdings weist Apple darauf hin, dass unter Umständen die Geräteeinstellungen für das Gerät aktualisiert wurden, das Unternehmen also automatisch Informationen über die veränderte Hardware erhalten hat. Diese will Apple unter anderem für "Sicherheitsanalysen und zur Verbesserung zukünftiger Produkte" nutzen.