Displaytausch beim Smartphone: Apple teilweise günstiger als Samsung und Huawei

Preise von 1.000 Werkstätten ausgewertet



Cupertinos Reparaturpreise sind konkurrenzfähig - zumindest teilweise.

Bild: Apple

Preise je nach Modell sehr unterschiedlich

Freie Werkstätten im Durchschnitt teurer

Wenn ein iPhone zur Reparatur muss, wird es teuer - das ist zumindest eine weit verbreitete Meinung. Im Vergleich mit anderen Herstellern schneidet Apple aber gar nicht einmal so schlecht ab: Für einen Displaytausch, die vermutlich häufigste Instandsetzung, rufen Werkstätten bei Modellen von Samsung und Huawei teilweise höhere Preise auf als Cupertino.Wer die berüchtigte Spider-App von seinem Huawei Mate 20 Pro entfernen lassen will, zahlt dafür im Schnitt 339 Euro. Das hat der Reparatur-Marktplatz Clickrepair bei einer Auswertung der Instandsetzungspreise von mehr als 1.000 Handywerkstätten herausgefunden . Zum Vergleich: Apple verlangt für den Displaytausch beim iPhone XS 311,10 Euro inklusive Versand, beim iPhone 8 Plus sind es gerade einmal 191,10 Euro. Die höchsten Kosten für die Reparatur des Bildschirms entstehen Besitzern des aktuellen Topmodells iPhone XS Max, allerdings zahlen sie mit 361,10 Euro nur wenig mehr als Nutzer des Huawei-Geräts.Samsung liegt der Untersuchung zufolge bei den Reparaturkosten ebenfalls im "Premium"-Bereich. Allerdings nennt Clickrepair für den koreanischen Hersteller keine konkreten Zahlen. Bemerkenswert ist, dass sich sowohl bei Apple wie auch bei Huawei die Instandsetzungspreise der einzelnen Modelle deutlich unterscheiden, während die Differenz bei Samsung nur gering ist.Interessantes Ergebnis der Untersuchung: Freie Handy-Werkstätten verlangen unter Umständen höhere Preise für den Tausch eines Displays als Apple. Bei ihnen kostet die Reparatur eines iPhone 8 durchschnittlich 221 Euro, beim iPhone 8 Plus sind es 253 Euro. Cupertino berechnet in diesen Fällen 171,10 Euro beziehungsweise 191,10 Euro.