Apple kündigt Kurswechsel bei iPhone-Reparaturen an: Freude bei unabhängigen Dienstleistern

Erst in Apples Heimatland

Vor Apple sind dann alle gleich

Um Originalersatzteile für das iPhone zu erhalten, muss man diese entweder über einen Apple Store oder einen Apple Service Provider bzw. Reseller verbauen lassen. Nicht möglich ist hingegen, diese direkt zu bestellen oder einen unabhängigen Reparaturdienstleister ohne Apple-Zertifizierung zu beauftragen. In mehr als der Hälfte aller US-Bundesstaaten laufen allerdings Bestrebungen, ein "Recht auf Reparierbarkeit" gesetzlich zu verankern, was die bisherige Praxis beenden würde. Schon im März gab es deutliche Zeichen, dass Apple auf den Ernstfall vorbereitet ist, sollten derlei Gesetze greifen. Wie Cupertino heute per Pressemitteilung bekannt gab, kommt man gesetzlichen Regelungen zuvor und nimmt jetzt bereits weitreichende Umstellungen vor.Zunächst nur in den USA, später aber auch in weiteren Ländern, soll Chancengleichheit zwischen allen Reparaturdienstleistern herrschen. Apple macht dann keine Unterschiede mehr zwischen autorisierten Service Providern und unabhängigen Anbietern. Für Letztere ist es lediglich erforderlich, am offiziellen Apple-Programm teilzunehmen und sich zertifizieren zu lassen, wodurch aber keine Kosten entstehen. Apple will den eigenen Aussagen zufolge damit sicherstellen, dass sich Kunden auf sachkundige Reparaturen verlassen können.Wie es in der Erklärung heißt, erhalten alle Teilnehmer die gleichen Originalteile, Werkzeuge, Schulungen, Reparaturanleitungen und Diagnosemöglichkeiten, wie Apple sie bisher nur eigenen Stores sowie Service Providern zur Verfügung stellte. Explizit ist die Rede von den "gängigsten iPhone-Reparaturen außerhalb der Garantiezeit" – vermutlich geht es also hauptsächlich um Akku- und Displaytausch sowie defekte Home-Buttons. Noch keine Informationen gibt es zum Zeitplan, ab wann das Reparaturprogramm auch hierzulande zur Verfügung steht. Schon im letzten Jahr hatte Apple ein Pilotprojekt gestartet, um die Zusammenarbeit mit unabhängigen Reparaturdienstleistern zu evaluieren.