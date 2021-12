Display-News: LG mit neuem 27"-OLED-Modell +++ Gurman wiederholt Prognose für günstigeres Apple-Display

Gurman: Günstigeres Apple-Display kommt

Vor wenigen Tagen waren Berichte aufgekommen, wonach LG in Zusammenarbeit mit Apple drei neue Display-Serien entwickelt. Diese sollen angeblich direkt für Apple bestimmt sein und somit auch das Apfel-Logo tragen. Die Rede war von den Displaygrößen 24", 27" sowie 32", wobei letzteres angeblich eine überarbeitete Version des Pro Display XDR darstellt. Bis zur Ankündigung vergehe aber noch einige Zeit, wie es hieß. LG hat nun erst einmal die nächste Generation der "UltraFine OLED Pro"-Serie präsentiert. Neu ist beispielsweise das 27"-Modell mit 4K-Auflösung. Dessen Kontrast- und Farbwerte sollen trotz niedrigerer Preise auf dem Niveau der großen 32"-Variante liegen – 99 % DCI-P3, Kontrast von 1.000.000:1 und verschiedene Möglichkeiten der Hardware-Kalibrierung.Die 32"-Version erhält ebenfalls wichtige Verbesserungen, darunter der Kalibrierungs-Sensor sowie die "Calibration Studio"-Software. Die Preise sind unbekannt, bislang veranschlagte LG für die Serie rund 4000 Dollar. Vergleicht man Apples und LGs 32"-Display, so liegt LG bei Kontrast und Schwarzwert vorn (bauartbedingt, OLED vs. Mini-LED), allerdings ist das Pro Display XDR deutlich heller und verfügt über 6K- anstatt nur 4K-Auflösung.Bereits Anfang des Jahres hatte Bloomberg berichtet, Apple wolle ein weiteres externes Display ins Sortiment aufnehmen. Die Rede war damals explizit von einer günstigeren Variante – denn das Pro Display XDR richtet sich alleine aufgrund des hohen Preises ausschließlich an Nutzer mit besonders hohen Anforderungen. Laut Gurmans neuerlichen Aussagen gebe es Grund zur Annahme, dass auch eine kleinere Version zu niedrigeren Preisen vergleichbare Qualität bieten könnte.Die Kosten seien seit Markteinführung des 32"-Displays aller Wahrscheinlichkeit nach gesunken. Aus diesem Grund müsste es möglich sein, einen kleineren Monitor für etwa die Hälfte des Preises fertigen zu können. Zu den Gerüchten bezüglich einer Kooperation äußert sich Gurman allerdings nicht weiter, zur möglichen Zeitplanung liegen ihm ebenfalls keine Informationen vor. Bislang befinde sich das Projekt im Stadium "Apple arbeitet daran" – die LG-Berichte von vergangener Woche hatten von "frühe Projektphase" gesprochen.