Streaming-Dienste: Disney+ weiter auf dem Vormarsch – viel mehr Abonnenten als erwartet

Disney+ ist bei Streaming-Kunden beliebter denn je. Dem Dienst gelang es, die Nutzerzahl innerhalb eines Jahres fast zu verdreifachen. Demnach bringt es der im November 2019 gestartete Streaming-Service inzwischen auf 103,6 Millionen zahlende Kunden. Das geht aus Zahlen hervor, die der Konzern jüngst veröffentlichte. Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte der Disney-Dienst "nur" 33 Millionen Abonnenten – der jetzige Wert jenseits der 100-Millionen-Marke bedeutet demnach ein starkes Wachstum des Dienstes. Selbst Marktforscher und andere Experten rechneten nicht mit einem so schnellen Erfolg des Unterhaltungsriesen im Streaming-Geschäft.Kurioserweise übertrifft sogar der Konzern selbst die eigenen ursprünglichen Erwartungen bei weiterem. Zum Marktstart des Dienstes visierte Disney 60 bis 90 Millionen kostenpflichtige Abonnements an – wohlgemerkt nicht bis zum Jahr 2020, sondern erst bis 2024. Der Streamingservice springt also schon vier Jahre früher deutlich über die von Disney+ gesetzte Zielmarke. Entsprechend korrigierte der Konzern die Wachstumsprognose für die kommenden Jahre signifikant nach oben. Disney erwartet fortan 230 bis 260 Millionen zahlende Kunden bis zum Jahr 2024.Der Streamingservice würde damit vor dem Platzhirschen Netflix liegen, der momentan rund 207 Millionen Nutzer aufweist. Netflix dürfte in den kommenden Jahren jedoch ebenfalls die Kundenzahl erhöhen, wodurch der Dienst auf absehbare Zeit weiterhin vor Disney+ bleiben sollte. Disney befeuert das Wachstum mit einer Content-Offensive und kündigte bereits mehr als 100 neue Filme und Serien pro Jahr für die Bereiche Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars und National Geographic an.Apple gibt keine Abo-Zahlen zum hauseigenen Dienst TV+ bekannt, der fast gleichzeitig mit Disney+ startete. Inoffizielle Zahlen bescheinigen dem Apple-Dienst einen wesentlich geringeren Erfolg. Die Marktforscher von Ampere Analysis prognostizierten kürzlich rund 40 Millionen Abonnenten bis zum Ende des Jahres. Da Apple Käufern neuer Produkte wie iPhone oder Mac einjährige Gratis-Angebote für TV+ macht, ist der prozentuale Anteil zahlender Kunden nach wie vor vergleichsweise gering. Über die Hälfte aller Kunden von TV+ nutzen den Service kostenlos, so Variety. Apples aktuell primäre Herausforderung ist es demzufolge, Gratis-Kunden zu zahlenden Premium-Anwendern zu machen.