Designer konzipieren iPhone X mini als Alternative zu einem iPhone SE 2

Smartphone in your Palm



Das iPhone mini hat sein Erfinder als Einstiegs- oder Zweitmodell konzipiert. Quelle: yankodesign.com

Bunt in Anlehnung an 5C und XR



The Verge zeigt das "Palm" in Relation zum Google Pixel 2 XL (6"). Quelle: The Verge

Bunt in Anlehnung an 5C und XR, ansonsten dem neuen "Palm" ähnlich

Fans des iPhone SE zeigen sich enttäuscht, dass es keinen Nachfolger des iPhone SE gibt. In der Gerüchteküche war zeitweise davon die Rede, Apple arbeite an einem solchen Gerät, doch dann stellte der iPhone-Produzent nur große Geräte vor: Das XS, das XR und das XS Max. Nun haben sich Designer der Lücke angenommen und haben ein iPhone modelliert, das die Maße des SE noch untertrifft. Gefunden hat die Designs die Seite "Cult of Mac".Dass die Smartphones in den letzten Jahren immer größer geworden sind, liegt auf der Hand. Während Anfang des Jahrtausends Geräte den Markt beherrschten, die auch noch eine Kinderhand verbergen konnte, sind seit dem Aufkommen der Smartphones die Gehäusedimensionen immer stärker gewachsen. Donjae "Krystofer" Kim heißt der junge Mann, der mit seinen Designs nun der Gegenbewegung ein paar Träume in den Kopf setzt. Herausgekommen ist dabei ein iPhone, das 40 Prozent kleiner als das XS Max ausfällt. Kim sagt selbst, die Idee dazu sei ihm gekommen, als er einem Kind zusah, wie es versuchte einen Anruf auf einem Plus-Modell anzunehmen. Ein anderes Mal habe er eine ältere Person dabei beobachtet, die darum kämpfte, mit den Fingern den oberen Rand des Bildschirms zu erreichen.Nicht nur durch seine geringen Maße, sondern auch aufgrund der farbigen Varianten sieht das iPhone mini ein wenig aus wie ein Spielzeug. Kims Idee war, ein Smartphone zu konzipieren, das neben der kompakten Bauform auch günstiger als herkömmliche Modelle sein sollte – mit entsprechend eingeschränktem Funktionsumfang versteht sich. Die Rede ist von Kernanwendungen wie Texten, Telefonieren, sowie ein paar Möglichkeiten, die darüber hinaus gehen. Kim sagt: "Bei dieser Größe und Form könnte ihr Daumen alle Ecken erreichen. Es wäre leicht und könnte in jede Tasche passen, anders als das neue Line-Up von Apple."In Anlehnung zu anderen Einstiegsmodellen Apples, dem iPhone 5c und XR, hat der Designer tief in die Farbschale gegriffen: Die Geräte sind in sechs knalligen Farben "erhältlich", zusätzlich stehen schwarz und hellgrau zur Verfügung. Abgesehen von den poppigen Pastellfarben erinnert der Entwurf an das kleine "Palm"-Handy, das kürzlich in San Francisco vorgestellt wurde. Das Android-Smartphone hat Verizon als Zweitgerät vorgestellt und damit die Fachwelt überrascht: Es ist nur 50 x 97 Millimeter groß, 7,4 mm tief und soll 349 US-Dollar kosten. Mit 62,5 Gramm wiegt es wenig, allerdings sind auch die anderen Zutaten "Leichtgewichte": 3,3-Zoll-Display, 12-MP-Kamera, 3 GB RAM und 32 GB interner Speicher.