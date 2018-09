Studie: Wie das iPhone X die Verkaufszahlen des iPhone 8 befeuert, totales Nischenprodukt iPhone SE, Generations-Marktanteile

Aktuelle iPhone-Marktanteile: Viele Modelle noch im Einsatz, iPhone SE verschmäht

Auch ein Jahr nach der Vorstellung des iPhone X genügt noch immer die Nennung des Preises, um reflexartig zahlreiche Wortmeldungen zu provozieren, das Gerät sei viel zu teuer und man werde daher (aus Protest) zum iPhone 8 oder einer anderen Vorserie greifen. Einer Studie zufolge erreichte Apple damit genau, was geplant war: Die Preisgestaltung des iPhone 8, die nicht günstiger als jene früher Generationen ausfällt, wie ein Sonderangebot erscheinen zu lassen. Viele Kunden griffen zum iPhone 8, da dieses für die eigenen Bedürfnisse ausreiche und man nicht zu viel Geld für ein Smartphone aufbringen wolle – um dann jene Preise zu bezahlen, die bis 2017 noch oft als "viel zu teuer für ein Smartphone" kritisiert wurden. Mixpanel zufolge machte es der noch höhere Einstiegspreis des iPhone X einfacher, die Anschaffungskosten des iPhone 8 vor sich selbst zu rechtfertigen.Allerdings gelang Apple ein doppelter Coup, denn auch das iPhone X ging aller anfänglicher Unkenrufe zum Trotz wie geschnitten Brot über die Verkaufstheken – nicht ganz in den Stückzahlen früherer Generationen, wohl aber dank hoher Marge mit noch höheren Gewinnen für Apple. Mixpanel veröffentlichte auch eine Statistik, aus der die Marktanteile einzelner iPhone-Modelle hervorgehen – gemessen an allen noch aktiven iPhones. Gezeigt wird der Wert von August 2018. Geräte mit längerer Verkaufszeit als den zehn Monaten des iPhone X schneiden daher tendenziell besser ab.Den Daten zufolge handelt es sich bei 12 Prozent der aktiven iPhones um ein iPhone X, wohingegen nur knapp 9,4 Prozent der Nutzer auf ein iPhone 8 Plus und 7,9 Prozent auf ein iPhone 8 setzen. Das offensichtlich nur in Foren, nicht jedoch auf dem Markt beliebte iPhone SE kommt gerade einmal auf 4,74 Prozent und liegt damit auf dem neunten Platz – hinter iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s und iPhone 6. Lediglich sehr alte Generationen wie iPhone 5s und iPhone 5c bringen es auf schlechtere Marktanteile.Für den Verkaufszeitraum von zweieinhalb Jahren ist dies ein miserabler Wert – zumal Apple noch vollständige Software-Unterstützung bietet, der A9-Chip allen Herausforderungen gewachsen ist und der Preis auf vergleichsweise niedrigem Niveau liegt. Lediglich das iPhone 6 schneidet unter allen iPhones der letzten vier Jahre noch schlechter ab, denn sehr viele Nutzer wechselten auf das 8 Plus. Damit ist das iPhone SE zwar nicht komplett irrelevant, denn offensichtlich gibt es noch Kundenschaft – es zeigt sich aber, wie klein der Kreis derer ausfällt, für die das Konzept eines Mini-iPhones in den letzten zweieinhalb Jahren interessant erschien.Hohe Prozentzahlen bei den zwei und drei Jahre alten Generationen sind insofern immer eine gute Nachricht für Apple, da diese Nutzer zu einem großen Teil auf die neue iPhone-Generation umsteigen werden. Momentan sind es rund 30 Prozent, die ein iPhone 7 oder iPhone 7 Plus verwenden und im Rahmen eines neuen Mobilfunkvertrages den Nachfolger des iPhone X bzw. das kommende iPhone 6,1" erwerben können.