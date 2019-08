Der Schlüssel zum Erfolg: Weltweit bald 1,5 Milliarden Apple-Geräte im Einsatz

Nutzerbasis sorgt für exponentielles Umsatzwachstum



Grafik: Horace Dediu

Grafik: Horace Dediu

Dienste werden auch auf älteren Geräten genutzt

iPhone, Mac und iPad auf Allzeithoch

Ende September ist es soweit: Weltweit werden 1,5 Milliarden Geräte mit dem Apple-Logo aktiv genutzt. Der Meilenstein von einer Milliarde eingesetzter iPhones dürfte im März kommenden Jahres erreicht sein. Diese Zahlen erklären, weshalb Apple trotz eines schwächelnden globalen Smartphone-Marktes weiterhin Rekordergebnisse einfährt.Die meisten Analysten nehmen Absatz- und Umsatzzahlen in den Blick. Der renommierte und vor allem auf Apple spezialisierte Branchenexperte Horace Dediu hat jetzt die Quartalsergebnisse des kalifornischen Herstellers in Beziehung gesetzt zur Zahl der weltweit eingesetzten Geräte. Seiner Auswertung zufolge steht der Erfolg des iPhone-Konzerns in direktem Zusammenhang mit der globalen Nutzerbasis. Diese vergrößerte sich in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich und linear. Letzeres galt bis 2015 auch für den Umsatz, seither machte dieser allerdings größere Sprünge nach oben.Der Grund für diese Entwicklung: Auch Nutzer älterer Apple-Geräte nehmen die zahlreichen Dienste des Konzerns in Anspruch. Schließlich lassen sich Apple Music oder iCloud nicht nur mit aktuellen Geräten wie einem iPhone XS oder einen neuen MacBook Air nutzen, sondern auch mit iPhone 6 oder einem Mac mini von 2012. Apple ist sich der Bedeutung dieser großen Nutzerbasis voll und ganz bewusst: Während der Bekanntgabe des jüngsten Quartalsergebnisses wies Tim Cook mehrfach darauf hin."Die Zahl der aktiv genutzten iPhones hat ein Allzeithoch erreicht", betonte der Apple-CEO. Auch die Menge der weltweit im Einsatz befindlichen Macs und iPads sei so groß wie nie zuvor, ergänzte Finanzchef Luca Maestri. Da Apple-Kunden ihre Geräte in der Regel vergleichsweise lange verwenden, bevor sie ein neues Modell kaufen, wächst die Nutzerbasis nach wie vor kontinuierlich, obwohl die Absatzzahlen insbesondere bei iPhones derzeit sinken. Das sorgt für den stetig steigenden Umsatz der Dienste-Sparte – und so für Apples anhaltenden Erfolg.