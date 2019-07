Apples Quartalsergebnis: 53,8 Milliarden Umsatz – bestes Juniquartal der Unternehmensgeschichte

Nach Sparten sortiert

Apple verkündete soeben die Ergebnisse für das abgelaufene zweite Jahresquartal. In Apples Zählung handelt es sich um das dritte Quartal 2019, denn das Geschäftsjahr beginnt bekanntlich schon am 1. Oktober. Die offizielle Umsatzprognose lag zwischen 52,5 und 54,5 Milliarden Dollar, was ungefähr dem entspräche. Jetzt gibt es Gewissheit: Mit einem tatsächlichen Umsatz von 53,8 Milliarden Dollar lag Cupertino also genau innerhalb der Vorhersage und steigerte sich um rund ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Pressemitteilung zufolge handelte es sich damit um das bislang beste Juniquartal – wenngleich Apple aber eine schmeichelhafte Definition wählte, denn der Gewinn sank von 11,5 auf 10 Milliarden Dollar.Verkaufte Stückzahlen der einzelnen Baureihen nennt Apple bekanntlich nicht mehr, im Finanzbericht lassen sich aber die einzelnen Unternehmenssparten finden:: 5,8 Milliarden Dollar Umsatz: 26 Milliarden Dollar Umsatz: 5 Milliarden Dollar Umsatz: 11,5 Milliarden Dollar Umsatz: 5,2 Milliarden Dollar UmsatzIm Dienste-Sektor konnte Apple gemäß Pressemitteilung glänzen und deutliche Zuwächse verzeichnen. Erwartungsgemäß lagen die Umsätze in dieser Sparte auf dem höchsten Niveau der Unternehmensgeschichte – alles andere wäre eine große Überraschung gewesen. Positiv sieht es in bei den sonstigen Produkten aus, die Apple als "Wearable, Home, and Accessories" überschreibt. Innerhalb eines Jahres steigerte sich der Umsatz von 3,7 auf 52 Milliarden Dollar.Beim Mac ging es im Vergleich zum Vorjahr deutlich nach oben (5,3 auf 5,8 Milliarden Dollar). Im Mai hatte Apple das MacBook Pro aktualisiert, was den Verkaufszahlen sicherlich deutlichen Auftrieb gab. Das neue MacBook Air erschien hingegen erst im Juli, ging also nicht mehr in die vorliegenden Zahlen ein. Beim iPhone sieht es hingegen deutlich schlechter aus (29 auf 26 Milliarden Dollar). Die Tablet-Sparte wuchs leicht von 4,7 auf 5 Milliarden Dollar Umsatz.Erneut büßte Apple auf dem einstigen Boom-Markt Umsätze ein, von 9,5 ging es auf 9,1 Milliarden Dollar nach unten. Japan legte hingegen von 3,8 auf 4,1 Milliarden Dollar zu.Wie immer gibt Apple auch eine Prognose zum erwarteten abschneiden im laufenden Quartal ab, das im September endet. Im Dreimonatszeitraum Juli bis September 2018 hatte Apple einen Umstz in Höhe von 53,3 Milliarden Dollar erwirtschaftet, 2019 geht Apple von 61 bis 64 Milliarden Dollar aus – dies wäre wesentlich mehr als vor einem Jahr. Wie üblich verspricht Apple, dass es sich um ein ganz besonders spannendes Quartal handeln werde.