4, 6, 8, 10 Stellen: Wie lange es dauert, den PIN-Code des iPhones zu erraten

Vier und sechs Stellen

Acht und zehn Stellen

Längerer PIN-Code, besserer Schutz

Vor wenigen Tagen sorgte die Meldung für Aufsehen, dass eine kleine Box zum Entsperren von iPhones tatsächlich vertrieben und von Behörden (sowie vermutlich auch Hackern) eingesetzt wird. Normalerweise ist es nicht möglich, einfach stundenlang den PIN-Code durchzuraten. Je nach Einstellung bleiben entweder nur zehn Versuche bis zur Datenlöschung - oder eine immer längere Zeitstrafe zwischen den Versuchen. Nach dem achten fehlgeschlagenen Versuch werden beispielsweise jeweils 60 zusätzliche Minuten fällig. Allerdings schleust die Box namens GrayKey einen Exploit ein, der diesen Schutzmechanismus aushebelt. Deswegen sind sehr viel mehr Versuche in weitaus kürzerer Zeit möglich sind. Ein Kryptografie-Experte namens Matthew Green führt vor Augen, wie lange es durchschnittlich dauert, bis verschieden lange PIN-Codes per GrayKey erraten sind.Relativ schnell geht es bei einem vierstelligen Code. Nach maximal 13 Minuten ist das iPhone freigeschaltet, im Durchschnitt vergehen gerade einmal 6,5 Minuten. Dies zeigt, wie wenig Schutz in diesem Fall kurze PIN-Codes bieten. Anders sieht es bei zwei Stellen mehr aus. Im schlechtesten Fall (aus Angreifersicht) sind es 22 Stunden, im Durchschnitt nur 11 Stunden. Die Werte liegen deutlich unterhalb jener Einschätzungen, die man GrayKey zuvor zugetraut hatte.Entscheidet sich ein Nutzer dafür, acht Stellen einzusetzen, so wird es zunehmend schwieriger – maximal 92,5 Tage müsste GrayKey dann wild durch die Gegend raten, im Durchschnitt ist der Code erst nach eineinhalb Monaten geknackt. Bei einem zehnstelligen PIN-Code wird nicht nur die regelmäßige Eingabe mühsam, sondern auch der Versuch, ins iPhone einzubrechen. Satte 9259 Tage dauert der Vorgang im schlechtesten Fall, im Durchschnitt immer noch annähernd 13 Jahre.Wer angesichts dieser Werte lieber mehr als den standardmäßig eingestellten sechs Stellen langen PIN-Code verwenden möchte, kann dies ganz einfach tun. In den iOS-Systemeinstellungen unter "Touch ID & Code" den "Code ändern", anschließend auf "Codeoptionen" tippen und einstellen, dass es fortan ein eigener numerischer Code sein soll.Auch ein normales Passwort anstatt eines Codes ist möglich. Der eingangs erwähnte Experte weist aber darauf hin, dass nur sorgfältig gewählte Passwörter mehr Schutz als ein langer Zahlencode bieten.