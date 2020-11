Der Mac mini mit Apple Silicon

Aktualisierung: Europreise

Wie schon vor 15 Jahren ist der Mac mini einer der ersten Macs, der auf eine neue Hardware-Architektur umgestellt wird. Der M1-Chip kommt nicht nur in das MacBook Air, sondern auch in den Mac mini. Dort soll die Performance ebenfalls um den Faktor drei zulegen, was für einen Computer im Formformat des Mac mini durchaus beeindruckend ist. Das hat für Apples neues Produkt-Portfolio insofern große Bedeutung, als sowohl der Notebook- als auch der Desktop-Markt abgedeckt ist. Natürlich spielt der Mac mini langfristig nicht in der Performance-Liga mit, denn iMac und Mac Pro werden sicherlich maßgeblich mehr Leistung bieten, dennoch sollte man den kleinen Würfel nicht unterbewerten. Das Design wurde übrigens wieder auf den Stand vor 2018 umgestellt, nämlich von dunkelgrauem auf silberne Gehäuse.Ein ganz klarer Vorzug gegenüber dem bisherigen Intel-basierten Mac mini ist weniger die CPU- als die GPU-Leistung. Intels integrierter Grafiklösung hat nicht den allerbesten Ruf – und auch der aktuelle Mac mini kommt grafikmäßig sehr schnell an seine Grenzen. Dies dürfte beim "Apple Silicon"-basierten Mac mini ganz anders ablaufen, denn die GPU-Kerne werden das Intel-Pendant in den Schatten stellen.Der neue Mac mini kostet 100 Dollar weniger als die bisherige Version, womit sich das Preis-/Leistungs-Verhältnis sehr deutlich verbessert. Die Europreise reichen wir nach, sobald diese bekannt sind. Aus den 699 Dollar dürften wohl mindestens 799 Euro, möglicherweise auch 849 Euro werden.Während der Präsentation ist auffällig, dass Apple sehr stark auf die Performance abhebt und Leistungsdaten an die Spitze stellt. Immer wieder gibt es Vergleiche, wie viel schneller die neuartigen Macs sind – ein Fokus, den Apple schon während der WWDC angedeutet hatte.Mit der Auslieferung will Apple bereits in der kommenden Woche beginnen, vorbestellten lässt sich der Mac bereits heute. Dies ist durchaus überraschend, kaum ein Marktbeobachter hatte vorhergesehen, wie schnell der ARM-Umstieg vonstatten geht.Apple veranschlagt für den Mac mini mindestens 778 Euro.