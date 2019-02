Das lange Warten auf Apples Beats-Lautsprecher mit AirPlay 2

Diverse AirPlay-2-Lautsprecher – ohne Beats

Keine Wifi-Lautsprecher im Portfolio

Größer, lauter, AirPlay 2



Apple hat bereis AirPlay-fähige Beats-Lautsprecher angekündigt. Quelle: 9to5mac.com

Warten und hoffen

„Alle diese Lautsprecherhersteller haben eine bevorstehende Unterstützung für AirPlay 2 angekündigt“, sagte Craig Federighi im Juni 2017 bei der Vorstellung des HomePods. Dabei stand der Entwicklungschef für Apples Softwareabteilung vor einer Folie, auf der das Logo der konzerneigenen Hifi-Marke Beats prangte. Seitdem hat man nichts mehr von einem solchen Projekt gehört, fiel nun der Mac-Seite 9to5mac.com auf.Seit der Vorstellung und der verspäteten Freischaltung von AirPlay 2 im Mai letzten Jahres haben einige Lautsprecher-Hersteller entsprechende Geräte auf den Markt gebracht. An erster Stelle sind HomePods zu nennen, die das Feature von Beginn an unterstützten. Sonos lieferte später Updates nach, um AirPlay 2 für die Lautsprecher Sonos One, Play:5 und Playbase nachzurüsten. Apple hat eine Liste veröffentlicht, die weitere Lautsprecherreihen nennt, die gegenwärtig oder zukünftig den Standard unterstützen sollen. Beats-Boxen führt sie nicht auf.Im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern hat Beats kein Produkt im Angebot, das sich per Update aufwerten lassen würde. Neben Bluetooth-Kopfhörern hat die Firma auch kleine Boxen mit dem Funkstandard im Programm, aber Apples Audio-Marke fehlt ein WLAN-fähiges Ausgabegerät. Beats hat ohnehin seit seiner Übernahme durch Apple das Produkt-Portfolio kaum aktualisiert – von Farbgebungen mal abgesehen. Daher wird nun spekuliert, Cupertino entlasse bald ein neues Beats-Gerät in die freie Wildbahn.Das Fehlen eines WLAN-Lautsprechers im Portfolio regt die Fantasie der Szene an. Sie sieht eine erweiterte Version der Bluetooth-Box „Pill+“ kommen. Die „Pill Max“ könnte größer, lauter und teurer als der kleine Bluetooth-Bruder ausfallen und natürlich AirPlay 2 unterstützen. Beobachter halten eine Kombination von WLAN und Bluetooth für möglich, bisher bietet nur der renommierte Mini-Lautsprecher-Hersteller Libratone eine solche Lösung an. Dessen Geräte der Zipp-Reihe unterstützen auch seit einiger Zeit AirPlay 2. Sie dienen als Vorlage für die kommende Beats-Variante: unterwegs eine stromsparende Bluetooth-Box, daheim ein Multiroom-Lautsprecher.Man kann davon ausgehen, dass Apple mit einem neuen Beats-Lautsprecher den ohnehin zarten Absatz des HomePod keineswegs gefährden möchte. Daher besitzen sie voraussichtlich keine Assistenzfunktionen oder Direktwiedergabe. Es gab bereits Gerüchte, Apple arbeite an einem „Beats HomePod“ , die jedoch kaum Sinn ergeben haben. Vielleicht nutzt Apple die mehrfach gelobte Audio-Qualität des HomePod, um einen vernünftigen Multiroom-Lautsprecher herauszubringen. Vorstellbar wäre dann aber auch, dass Apple das neue Gerät unter „HomePod Max“ firmieren lässt. Unter welcher Marke und mit welchen Funktionen zeigt sich ohnehin erst, wenn aus Cupertino tatsächlich neue Audio-Hardware kommt.