AirPlay 2: Welche Lautsprecher und Verstärker Apples Audio-Technologie unterstützen

Bang & Olufsen, Denon, Sonos und mehr

Beoplay A6 (Amazon: )

Beoplay A9 mk2 (Amazon: )

Beoplay M3 (Amazon: )

BeoSound 1 (Herstellerseite: )

BeoSound 2 (Herstellerseite: )

BeoSound 35 (Herstellerseite: )

BeoSound Core (Herstellerseite: )

BeoSound Essence mk2 (Herstellerseite: )

BeoVision Eclipse (Herstellerseite: )

Denon AVR-X3500H

Denon AVR-X4500H

Denon AVR-X6500H

Libratone Zipp (Amazon: )

Libratone Zipp Mini (Amazon: )

Marantz AV7705

Marantz NA6006

Marantz NR1509 (Herstellerseite: )

Marantz NR1609 (Herstellerseite: )

Marantz SR5013

Marantz SR6013

Marantz SR7013

Naim Mu-so (Amazon: )

Naim Mu-so QB (Amazon: )

Naim ND 555 (Herstellerseite: )

Naim ND5 XS 2 (Herstellerseite: )

Naim NDX 2 (Herstellerseite: )

Naim Uniti Nova (Herstellerseite: )

Naim Uniti Atom (Herstellerseite: )

Naim Uniti Star (Herstellerseite: )

Sonos One (Amazon: )

Sonos Play:5 (Amazon: )

Sonos Playbase (Amazon: )

Apple hat mit dem gestrigen Update auf iOS 11.4 nach monatelanger Verzögerung AirPlay 2 veröffentlicht. Das ist nicht nur für HomePod-Nutzer interessant, da auch Drittanbieter-Produkte wie Lautsprecher oder Verstärker das neue Audio-Übertragungsprotokoll verwenden können. Zum Start von AirPlay 2 nennt Apple eine Reihe von Geräten, die die Technologie voraussichtlich in naher Zukunft unterstützen werden.Apple führt einige prominente Anbieter von Audio-Equipment auf, darunter Bang & Olufsen, Denon, Marantz, Naim und Sonos. Hier die komplette Liste:Apple spricht bei allen Produkten von „Announced“, also „angekündigt“. Demnach benötigen die Geräte zuerst ein Update, bevor AirPlay 2 für sie verfügbar ist. Über einen entsprechenden Zeitplan der Hersteller gibt es noch keine Informationen.Apple hatte zuvor bereits auch andere Hersteller wie Bose, Bowers & Wilkins und Pioneer im Zusammenhang mit AirPlay 2 genannt. Diese fehlen aber auf der neuveröffentlichten Liste . Es kann durchaus sein, dass Apple in den nächsten Tagen und Wochen weitere Anbieter hinzufügen wird.