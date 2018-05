Gerücht: Günstiger HomePod unter der Beats-Marke?

Mehrfach war in den vergangenen Wochen zu hören, Apple wolle dem aktuellen HomePod noch eine wesentlich günstigere Baureihe zur Seite stellen. Ob derlei Überlegungen eine Reaktion auf die vergleichsweise schwachen Verkaufszahlen darstellen oder ob der Plan von Anfang an in den Schubladen lag, ist allerdings unbekannt. Als Fertigungspartner wurde häufiger MediaTek ins Spiel gebracht. Der aus Taiwan stammende Anbieter bringt nicht nur die Expertise mit, um Qualcomm-Chips im iPhone zu ersetzen, auch bei Smart Speakern ist MediaTek ein gefragter Hersteller. Ein weiterer Bericht wiederholt nun die Angaben bezüglich eines günstigeren HomePods, der angeblich von MediaTek gefertigt wird. Demnach plane Apple allerdings, die Beats-Marke zu verwenden und das Gerät nicht unter Apple-Flagge segeln zu lassen.Die Angaben werfen Fragen auf, denn es erscheint unklar, wie genau das Gerät dann in Apples Produktstrategie passen kann. Beispielsweise setzt der HomePod auf Siri-Steuerung – allerdings wird Apple wohl kaum mit Siri-Integration bei einem Beats-Produkt werben. Sofern der Beats-Lautsprecher aber kein Tastenfeld oder komplette Steuerung via iOS-App mitbringen soll, sind Stimm-Kommandos unausweichlich.Dadurch steht Apple aber endgültig vor der Problematik, wie sich ein weniger als 200 Dollar teures Gerät vom Marktumfeld absetzen kann. Weder wiese ein solcher Smart Speaker einen Kampfpreis auf, noch wäre die Audio-Qualität auf dem Niveau hochwertigerer Lautsprecher, noch könnte Apple mit tiefer Integration in den Plattform-Kosmos werben.Insgesamt klingen die Gerüchte daher wenig plausibel. Die Erweiterung der HomePod-Modellreihe um ein günstiges Modell erscheint durchaus realistisch. Warum Apple dazu bei trotzdem recht hohen Preisen auf das Beats-Logo anstatt den Apfel setzen soll, erschließt sich nicht – zumal man sich damit sogar ein hauseigenes Konkurrenzprodukt vor die Nase setzt. Außerdem gibt es jetzt bereits einen Beats-Lautsprecher ohne Siri-Steuerung, nämlich die Serie Pill+ (Produktseite: ).