Das iPhone als fast unangefochtener Marktführer – in den USA

Android lag erst weit vorne, dann holte das iPhone auf

Nischen-Befürchtungen bewahrheiten sich nicht



Entwicklung der Zahlen – Quelle: Entwicklung der Zahlen – Quelle: Statista

iPhone in den USA auf Platz 1 – mit großem Abstand

Bei Serien und Filmen, die in den USA produziert werden, sind überdurchschnittlich häufig iPhones zu sehen. Dies liegt aber nicht nur an Produktplatzierungen oder der Wahl besonders schicker Smartphones, sondern auch an der allgemeinen Verbreitung. Während Deutschland ganz klar Android-Land ist, sieht es in den Vereinigten Staaten nämlich anders aus. Dort ist eher das iPhone der Normalfall, ungeachtet der jeweiligen Altersgruppe. Aktuelle Marktdaten bestätigen den Trend und zeigen, dass Apple weiterhin klarer Marktführer ist – dies trifft genauso auf iOS zu, obwohl es viele Hersteller mit Android-Smartphones gibt, jedoch nur einen mit iOS.Ein kurzer Blick zurück: Bekanntlich war das iPhone schon vor den ersten Android-Smartphones auf dem Markt. Als dann eine Schwemme an Android-Geräten auf den Markt kam, meist deutlich günstiger als Apples Produkte, verlor Apple in Windeseile die Marktführerschaft. Es stand zu befürchten, eine ähnliche Entwicklung wie einst im Computermarkt beobachten zu müssen. Damals hatte Windows (seit Version 3.11, spätestens mit Windows 95) den Mac in eine Nische gedrängt, Anfang der 2000er Jahre auf weniger als zwei Prozent Marktanteil.Allerdings entwickelte sich zumindest der US-Markt ganz anders, denn nach dem anfänglichen Einbruch arbeiteten sich iPhone und iOS stetig nach oben. Waren es 2012 noch 29 Prozent Anteil, Android befand sich bei knapp 50, liegt Apple seit mehr als einem Jahr an der Spitze. Android hatte sich zwischen 2013 und 2018 relativ konstant gehalten, der iOS-Zuwachs ging vor allem zulasten von RIM/Blackberry sowie anderen in der Versenkung verschwundenen Plattformen.Den jüngsten Daten von Canalys zufolge legte Apple innerhalb eines Jahres um 19 Prozent zu – der Gesamtmarkt wuchs ebenfalls, weswegen die höheren Stückzahlen sich in "nur" sechs Prozent mehr Marktanteil widerspiegeln. Apple liegt demnach bei 51 Prozent und somit sehr klar auf dem ersten Platz, dahinter folgen Samsung (27 Prozent) und Lenovo (10 Prozent).Laut Canalys konnten die hohen Absatzzahlen erreicht werden, da Hersteller mit hohen Rabatten arbeiteten – was allerdings nicht auf Apples Taktik zutrifft. Das iPhone 13 ist auch nach Monaten auf dem Markt noch so heiß begehrt, dass es gar keinen Grund für Preisschlachten gibt. Das größte prozentuale Wachstum legte übrigens Google mit +380 Prozent hin – ein Blick auf die absoluten Zahlen relativiert das Abschneiden allerdings, denn der Marktanteil liegt gerade einmal bei 3 Prozent. Zuletzt noch ein Vergleich mit Europa: Dort war das iPhone im Weihnachtsgeschäft 2021 knapp vorn, allerdings kommt Android dennoch auf rund 65 Prozent.