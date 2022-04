Verbreitung von iOS und Android: Apples Aufholjagd

iOS legt in vier Jahren um 6 Prozentpunkte zu

Geografische Verteilung ist höchst unterschiedlich

Gefühlt sind iPhones allgegenwärtig. Die Smartphones aus Cupertino tauchen ständig in Filmen und Serien auf, und das nicht nur bei Apple TV+. Auch im Alltag begegnen einem Geräte mit dem Apfellogo scheinbar auf Schritt und Tritt. Die tatsächlichen Zahlen sprechen allerdings eine etwas andere Sprache: Der reale Marktanteil von Apples Geräten und somit von iOS liegt weltweit betrachtet erheblich unter dem von Android-Smartphones. Allerdings ist Googles Betriebssystem für mobile Devices bei weitem nicht mehr so dominant wie noch vor vier Jahren.Im Juli 2018 waren fast acht von zehn Smartphones mit Android ausgestattet, das Betriebssystem des Suchmaschinen-Konzerns hatte einen Marktanteil von 77,3 Prozent. iPhones und somit iOS kamen auf 19,4 Prozent, den zu vernachlässigenden Rest von 3,3 Prozent teilten sich alle anderen Systeme. Diese Zahlen haben sich in den vergangenen fast vier Jahren signifikant zu Apples Gunsten verschoben, auch wenn Android nach wie vor die größte Verbreitung aufweist. Das System mit dem Roboter-Logo verlor bis Januar dieses Jahres knapp 8 Prozentpunkte und kommt einer Untersuchung von StockApps zufolge aktuell auf einen Marktanteil von nur noch 69,7 Prozent. iOS hingegen legte kräftig zu, Apples Betriebssystem läuft derzeit auf rund 25,5 Prozent aller weltweit genutzten Smartphones. Der Zuwachs beträgt somit im Verlauf von knapp vier Jahren gut 6 Prozentpunkte.Bei der geografischen Verteilung gibt es allerdings große Unterschiede. In Nordamerika sowie Australien und Ozeanien dominiert iOS mit einem Marktanteil von 54 Prozent (Android: 45 Prozent). Anders sieht das in Europa aus: Hier kommt Googles Betriebssystem auf 69,3 Prozent, während iOS rund 30 Prozent aller Smartphones antreibt. Noch deutlicher ist die Android-Übermacht in Afrika, Asien und Südamerika: Auf diesen Kontinenten erreichen Apples Geräte lediglich eine Verbreitung zwischen 10 und 18 Prozent, nahezu der gesamte Rest von bis zu 90 Prozent entfällt auf Android-Smartphones. StockApps-Analystin Edith Reads rechnet zwar damit, dass Apple in den kommenden Jahren weiter aufholen kann, sieht aber Googles Dominanz auf absehbare Zeit nicht in Gefahr. Sie begründet diese Einschätzung unter anderem mit der Tatsache, dass Android quelloffen ist. Zudem sei der Vorsprung des Suchmaschinen-Konzerns so groß, dass er nur durch etwas Außergewöhnliches überwunden werden könne.