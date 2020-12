Corona-Warn-App: Update mit Kontakt-Tagebuch

Neu: Kontakt-Tagebuch

Übermittlung der Daten via E-Mail

Die Corona-Warn-App informiert ihre Nutzer über etwaige Risikokontakte – und hat erst Mitte Dezember ein Update erhalten, das den Funktionsumfang der Anwendung um einige Punkte erweiterte: So zeigt sie nun die Anzahl der Tage an, an denen Risikokontakte stattfanden und die Dauer der Kontakte spielt eine größere Rolle als zuvor. Ferner setzt die App nun auf die Version 2 des Exposure Notification Frameworks. Aktuell kann im App Store die Version 1.10.1 bezogen werden – mit dem Update auf 1.10 reichten die Entwickler ein Feature nach, welches das Kontakt-Tracing wesentlich vereinfachen könnte: Ein Kontakt-Tagebuch ermöglicht es Anwendern, Personen und Orte zu erfassen.Wer auf dem Startbildschirm der Corona-Warn-App ganz nach unten scrollt, findet dort einen neuen Menüpunkt vor: Das Kontakt-Tagebuch soll als Merkhilfe für die letzten 14 Tage fungieren. So können Nutzer für jeden einzelnen Tag Personen hinzufügen, die sich in der Nähe des Anwenders befanden. Außerdem ist es möglich, den Ort einer Begegnung einzutragen – auf diese Weise lässt sich einfach zurückverfolgen, wann der Nutzer mit anderen Personen Kontakt hatte und wo dieser stattgefunden hat. Die Nutzung des Tagebuchs ist freiwillig, außerdem hat vom Nutzer abgesehen niemand Zugriff auf die dort gespeicherten Informationen. Das Robert-Koch-Institut bittet außerdem, die Privatsphäre jener Personen zu respektieren, die im Tagebuch eingetragen werden. Unternehmen ist es nicht gestattet, diese Daten einzufordern.Die Felder können mit beliebigem Text versehen werden, einmal eingetragene Orte und Personen stehen in einer Liste für zukünftige Tage bereit. Sämtliche Daten lassen sich auch nachträglich bearbeiten sowie löschen – Informationen, die 16 Tage alt sind, entfernt die App zudem automatisch. Ferner steht die Möglichkeit bereit, derlei Details mit dem Gesundheitsamt oder anderen Institutionen und Personen zu teilen – indem der Nutzer die Daten beispielsweise per E-Mail übermittelt. Nähere Details zu den Kontakten können hingegen nicht zum Kontakt-Tagebuch hinzugefügt werden: So lassen sich beispielsweise keine Adressen, Telefonnummern oder weiterführende Informationen eintragen. Einige Nutzer berichten, dass ihr iPhone das Update noch nicht heruntergeladen habe. In diesen Fällen hilft es zumeist, die Anwendung im App Store aufzurufen und dieses manuell anzustoßen. Corona-Warn-App im App Store laden