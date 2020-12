Corona-Warn-App 1.9 erschienen – mehr "rote Warnungen" zu erwarten, Version 2 des Exposure Notification Frameworks

Mehrere Kontakte mit wenig Risiko kann erhöhtes Risiko darstellen

ENF Version 2 im Einsatz

Die Corona-Warn-App ist eine der vielen verschiedenen Bausteine im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Nach der Veröffentlichung im Juni, Deutschland setzt auf das von Apple und Google entwickelte System der Exposure Notifications, gab es zahlreiche Updates. Jetzt ist eine weitere Aktualisierung erschienen, die häufig geäußerte Kritikpunkte an "grünen Warnungen" angehen soll. Generell unterscheidet die App zwischen zwei Warnstufen. Kurze oder nur mit viel Abstand stattgefundene Kontakte mit anschließend als infiziert gemeldeten Personen ergeben die Einschätzung "niedriges" Risiko. Zu sehen ist, wie viele Begegnungen dieser Art es gab, allerdings keine weiteren Informationen. Theoretisch hätte man bislang 5000 dieser grünen Warnungen haben können, ohne dass sich an der Risikoabschätzung etwas ändern.Dies ändert sich mit der neuen Version 1.9, denn fortan wird es wohl viel mehr "rote Warnungen" geben – also Hinweise auf erhöhtes Risiko. Die Dauer der Exposition spielt eine größere Rolle, wie es in der offiziellen Dokumentation heißt. Bei 15 bis 30 Monaten kumulierter Zeit der einzelnen Begegnungen springt die Anzeige nämlich ebenfalls auf Rot um. Entscheiden dafür ist die Infektiosität, wenngleich es zur Definition des Begriffs keine weiteren Informationen gibt. Um die Einzelkontakte besser einschätzen zu können, schlüsselt die App außerdem auf, an wie vielen Tagen Risikokontakte stattfanden. Bislang gab es hingegen nur den Gesamtzähler, der dann beispielsweise von "3 Begegnungen mit niedrigem Risiko" sprach. Die neue Anzeige sieht folgendermaßen aus:Im Hintergrund arbeitet nun übrigens die zweite Generation des Exposure Notification Frameworks. Weiterhin gilt, dass keine Rückschlüsse auf Individuen möglich sein – ausgetauscht werden wie zuvor zufällig generierte, sich regelmäßig ändernde Schlüssel. Vorausgesetzt werden entweder iOS 12.5 (somit auch auf iPhone 5s, iPhone 6 und 6 Plus) oder iOS 13.7 und neuer. Das nächste große Update der Warn-App ist übrigens für Februar geplant – inklusive Anzeige des Zeitpunkts einer möglichen Infektion. Corona-Warn-App im App Store laden