Butterfly, my Butterfly: Apple bittet MacBook-Besitzer um Verzeihung

Klemmende Tasten und Aussetzer



Joanna Stern machte auf das Problem aufmerksam

"Einige Benutzer haben Probleme"

Silikon-Membran ohne durchschlagenden Erfolg

"Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön", sang Danyel Gérard vor fast vierzig Jahren. Weniger schöne Tage erleben etliche Besitzer von MacBook Pro und MacBook Air: Deren Tastaturen, von Apple mit der dritten Generation der hauseigenen "Butterfly"-Technik ausgestattet, bereiten erhebliche Probleme. Jetzt hat das Unternehmen dafür um Entschuldigung gebeten.Bereits bei den vorherigen Ausführungen der flachen Keyboards klemmten häufig einzelne Tasten, gelegentlich kam es auch zu Aussetzern. Mit der dritten Generation sollten diese Probleme eigentlich ausgeräumt werden, allerdings beklagen einige Besitzer damit ausgestatteter MacBooks immer noch, dass die Tastaturen nicht fehlerfrei arbeiten. Unter anderem machte die Journalistin Joanna Stern, die für das Wall Street Journal arbeitet, in einem launigen Beitrag auf der Internetseite der Zeitung darauf aufmerksam. Diesen hatte sie - um das Tastaturproblem zu veranschaulichen - unter Verzicht auf die Buchstaben "E" und "R" verfasst, mit einem Klick auf eine entsprechende Schaltfläche konnten die Leser diese dann erscheinen lassen.Apple bat daraufhin in einer Mitteilung um Verzeihung. "Wir wissen, dass einige wenige Benutzer mit der dritten Generation der 'Butterfly'-Tastatur Probleme haben", heißt es darin. "Das tut uns leid." Allerdings betont das Unternehmen, dass die überwiegende Mehrzahl von Mac-Notebooks "positive Erfahrungen" mit den neuen Keyboards gemacht habe. Wem das Gerät Probleme bereite, der solle sich an den Kundenservice wenden.Um die "Butterfly"-Keyboards zu verbessern, hatte Apple die dritte Generation mit Silikon-Membranen unter den Tastenkappen ausgestattet. Damit sollte verhindert werden, dass Staub und Krümel in die Mechanik gelangen und so zu Kontaktproblemen führen. Offenbar hat diese Maßnahme aber keinen durchschlagenden Erfolg gebracht, da sie das Problem anscheinend lediglich abgemildert, aber nicht vollständig beseitigt hat.