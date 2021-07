Bug in iOS 14.7: Entsperrung der Apple Watch per Touch ID schlägt fehlt

Bug in iOS 14.7 verhindert automatisches Entsperren

Apple veröffentlicht Support-Dokument

MDM-Profil verhindert Code-Eingabe auf der Apple Watch

Nimmt man eine Apple Watch vom Handgelenk, um sie etwa auf den Ladepuck zu legen, wird die smarte Uhr umgehend gesperrt. Nach dem Wiederanlegen zeigt sie dann zwar noch die Uhrzeit an, weitere Funktionen stehen aber erst zur Verfügung, nachdem der Träger den Handgelenkscomputer entsperrt hat. Das geschieht durch die Eingabe eines zuvor festgelegten Codes, kann aber auch automatisch durch das Entsperren des gekoppelten iPhones erfolgen, beispielsweise mit Touch ID.Etliche Besitzer einer Apple Watch, welche dieses Feature in den Einstellungen der Uhr aktiviert hatten, erlebten nach dem Update ihres iPhones auf das soeben erschienene iOS 14.7 jedoch eine unliebsame Überraschung. Das automatische Entsperren mit dem Smartphone funktionierte nach der Aktualisierung nicht mehr. Ursache ist ein Bug in der neuen Version des Betriebssystems, der während der Betaphase offensichtlich weder von den Testern noch von Apple selbst bemerkt wurde. Die Folge: So oft die Betroffenen auch das iPhone entsperrten, die verbundene und frisch ans Handgelenk geschnallte Apple Watch blieb gesperrt, bis auf ihrem Display der Sicherheitscode eingegeben wurde.Die Code-Eingabe ist derzeit tatsächlich auch die einzige Möglichkeit, auf dem Handgelenkscomputer alle Funktionen einschließlich Apple Pay wieder freizuschalten. Das geht aus einem neuen Support-Dokument hervor, das Apple jetzt eiligst veröffentlichte. Betroffen sind dem kalifornischen Unternehmen zufolge Besitzer einer Apple Watch sowie eines iPhones mit Touch ID, also einem Fingerabdruckscanner. Auf Geräten mit Face ID tritt das Problem demnach offensichtlich nicht auf. Ein Workaround ist derzeit nicht bekannt, Betroffene müssen also aktuell zwingend den Code auf der Apple Watch eingeben, um diese nutzen zu können.Besitzer einer Apple Watch, deren iPhone mit einem MDM-Profil und einem alphanumerischen Sicherheitscode versehen ist, trifft es noch härter. Sie können auf dem mit ihrem Smartphone gekoppelten smarten Zeitmesser nämlich keinen Code eingeben. Der MDM-Administrator muss zunächst die Anforderung des Codes vom iPhone entfernen. Anschließend ist die Apple Watch zu entkoppeln, zu löschen und neu zu konfigurieren. Apple wird den Fehler mit einem weitere iOS-Update beheben. Wann dieses erscheint, ist zurzeit nicht bekannt.