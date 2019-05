"Boykottiert Apple": Kampagne in chinesischen Sozialen Netzwerken

"Keine Apple-Geräte mehr kaufen"

Von der Regierung zumindest geduldet

Auch andere US-Unternehmen im Fokus

Apples Geschäfte in China laufen seit einiger Zeit schon nicht mehr richtig rund - jetzt könnte der Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Reich der Mitte die Bilanz des iPhone-Herstellers noch weiter eintrüben. Nachdem die US-Regierung den Einsatz von Huawei-Produkten im eigenen Land untersagt hat, scheint in China eine Kampagne begonnen zu haben, die den Boykott von Apple-Produkten propagiert.Insbesondere auf dem Kurznachrichtendienst Weibo rufen Nutzer dazu auf, keine Geräte des kalifornischen Herstellers mehr zu kaufen und stattdessen Produkte von Huawei und anderen chinesischen Unternehmen zu erwerben. "Wegen des Handelskriegs habe ich ein schlechtes Gewissen", schreibt beispielsweise jemand und ergänzt, er werde das Smartphone wechseln, sobald er das Geld dafür habe. Ein anderer Weibo-Nutzer wird von Buzzfeed News mit den Worten zitiert: "Huawei-Geräte bieten dieselben Möglichkeiten wie iPhones, wenn nicht sogar bessere. Wir haben so gute Smartphone-Alternativen, warum nutzen wir immer noch Apple?"Es ist denkbar, dass die Boykottaufrufe in den Sozialen Netzwerken von der chinesischen Regierung angestoßen wurden oder gesteuert sind. Hinweise darauf gibt es allerdings nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Kampagne in Beijing zumindest kein Missfallen erregt, ansonsten wären die Äußerungen aller Wahrscheinlichkeit nach schon zensiert worden. Bekanntermaßen steht das chinesische Internet unter scharfer staatlicher Kontrolle.Der eine oder andere Weibo-Nutzer weitet den Aufruf auf andere US-Unternehmen aus. "Wir sollten auch keine Smartphones kaufen, in denen Qualcomm-Technik steckt", schreibt ein User. Der Chiphersteller, dessen Produkte von zahlreichen Herstellern eingesetzt werden, hat seinen Sitz in der kalifornischen Stadt San Diego. Sollte es also tatsächlich zu einem Boykott von US-Produkten in China kommen, dürfte nicht nur Apple zu den Leidtragenden gehören. Darüber hinaus laufen der iPhone-Hersteller und weitere Unternehmen Gefahr, durch die von der US-Regierung gegen China verhängten Strafzölle und Gegenmaßnahmen der Machthaber in Beijing erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen.