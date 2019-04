Apples Quartalsergebnis: 11,6 Milliarden Dollar Gewinn bei 58 Milliarden Umsatz

58 Milliarden Dollar Umsatz

Gewinn von 11,6 Milliarden Dollar

Mac

iPhone

iPad

Services

Andere Produkte

Amerika

Europa

China

Japan

Übrige asiatisch-pazifische Region

Dividende steigt, weiteres Geld für Aktienrückkäufe

Apple hat soeben die Ergebnisse für das abgelaufene erste Jahresquartal bekannt gegeben. In Apples Zählung handelt es sich um das zweite Quartal 2019, denn das Geschäftsjahr beginnt bekanntlich schon am 1. Oktober. Im vorherigen Quartal musste Apple einen deutlichen Dämpfer hinnehmen und eine Umsatzwarnung herausgeben – mittlerweile hat die Börse den Schock weitgehend verdaut.Bei der letzten Quartalskonferenz prognostizierte Apple einen Umsatz von 55 bis 59 Milliarden Dollar – Apple konnte die eigene Prognose überbieten und erzielte im abgelaufenenen Quartal. Dies führte zu einem. Im Vergleichsquartal 2018 erreichte Apple einen Umsatz von 61,1 Milliarden Dollar und 13,8 Milliarden Gewinn.Zwar konnte Apple die Prognosen der meisten Analysten schlagen, dennoch sanken aber Umsatz wie auch Gewinn im Vergleich zum Vorjahr. Für das kommende Quartal erwartet Apple einen Umsatz von 52,5 bis 54,5 Milliarden Dollar.Die Umsätze im Detail:: 5,5 Milliarden Dollar Umsatz (Vorjahr: 5,8 Milliarden): 31 Milliarden Dollar Umsatz (Vorjahr: 38,0 Milliarden): 4,9 Milliarden Dollar Umsatz (Vorjahr: 4,1 Milliarden): 11,45 Milliarden Dollar Umsatz (Vorjahr: 9,2 Milliarden): 5,1 Milliarden Dollar Umsatz (Vorjahr: 4,0 Milliarden)Die Umsätze beim Mac blieben weitgehend stabil, während Apple beim iPhone einen herben Rückschlag hinnehmen muss: Um 7 Milliarden Dollar sank der Umsatz mit dem Smartphone. Beim iPad konnte Apple den Umsatz hingegen um 0,8 Milliarden steigern. Auch in der Service-Sparte lief es gut: 2 Milliarden Dollar mehr setzte Apple mit den Diensten um. Auch die Umsätze der "Anderen Produkte" wie Watch und AirPods steigerten sich um eine Milliarde Dollar.Die Märkte:: 25,7 Milliarden Dollar Umsatz (Vorjahr: 24,8 Milliarden Dollar): 13,0 Milliarden Dollar Umsatz (Vorjahr: 13,8 Milliarden Dollar): 10,2 Milliarden Dollar Umsatz (Vorjahr: 13,0 Milliarden Dollar): 5,53 Milliarden Dollar Umsatz (Vorjahr: 5,5 Milliarden Dollar): 3,6 Milliarden Dollar Umsatz (Vorjahr: 4,0 Milliarden Dollar)In Amerika konnte Apple den Umsatz um rund eine Milliarde Dollar steigern – in China läuft es nach wie vor nicht rund: Im Jahresvergleich sank der Umsatz um fast drei Milliarden Dollar.Apple erhöhte die Dividende um 5 Prozent, was zu einer Auszahlung von 77 Cent pro Aktie führt. Außerdem gibt Apple bekannt, dass der Konzern weitere 75 Milliarden Dollar in die Rückkäufe eigener Aktien ausgeben will.