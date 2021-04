Betrugssoftware im App Store: iPhone-Nutzer verliert über 600.000 Dollar – Apple reagiert

Betrüger erbeuten Bitcoin-Vermögen

Apple reagiert

Die Beschwerden über betrügerische Software im App Store häufen sich. Diverse Entwickler klagen darüber, dass Apple ihrer Meinung nach nicht konsequent genug gegen Scam-Apps vorgeht. Das Versäumnis schade Kunden und seriösen Softwareanbietern gleichermaßen, so die Kritik. Von einem besonders schweren Betrugsfall im App Store berichtet iPhone-Nutzer Phillipe Christodoulou, der über eine Scam-App seine gesamten in Bitcoin angelegten Ersparnisse verlor. Die Summe beläuft sich auf über 600.000 US-Dollar.Christodoulou wollte im Februar lediglich seinen Bitcoin-Kontostand auf dem iPhone prüfen, so der Bericht der Washington Post. Also öffnete der Nutzer den App Store und suchte dort nach „Trezor“ – dabei handelt es sich um den Hersteller des Utensils, auf dem Christodoulou seine Kryptowährung aufbewahrte. Als er eine Anwendung fand, die das Trezor-Logo inklusive bekannter Designelemente des Hardware-Anbieters abbildete, lud er sie herunter und gab seine Logindaten für Geschäfte mit Kryptowährungen ein. Das entpuppte sich als großer Fehler.Wie sich herausstellte, hatte die angebliche Trezor-App nichts mit dem bekannten Hersteller zu tun. Die Scam-Software war lediglich so gestaltet wie eine offizielle Anwendung. Über die Logindaten von Christodoulou gelangten die Betrüger, die hinter der Fake-App steckten, schließlich an das gesamte Bitcoin-Vermögen des iPhone-Nutzers. Gegenüber der Washington Post zeigt sich Christodoulou schwer enttäuscht: „Apple verdient es nicht, damit davonzukommen.“ Das Scam-Opfer fordert vom Unternehmen, wesentlich konsequenter gegen entsprechende Software vorzugehen und diese gar nicht erst im App Store zuzulassen.Apple erklärt den Fehler mit der „Bait-and-switch“-Strategie vieler Betrüger. Dem Unternehmen zufolge hieß die App „Trezor“ und nutzte zudem das Logo und das Farbdesign des Herstellers – gab aber vor, eine Verschlüsselungssoftware für iPhone-Dateien und Passwörter zu sein. Der Entwickler erklärte gegenüber Apple, dass nichts mit Kryptowährungen enthalten sei. Nach der Zulassung habe sich App dennoch in eine Software für Kryptowährungen gewandelt, was von Apple laut eigene Aussage nicht erkannt werden konnte.Das Unternehmen aus Cupertino betont zudem, wie schnell normalerweise gegen entsprechende Betrugssoftware vorgegangen werde. Allein im letzten Jahr seien rund 6.500 Scam-Apps entfernt worden. Wie hoch die App-Store-Dunkelziffer an vorhandener Software mit betrügerischen Inhalten ist, lässt sich nur sehr schwer abschätzen. Die jüngsten Fälle zeigen aber den Optimierungsbedarf von Apples Software-Zulassungsprozess.