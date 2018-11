Bessere Fußgänger-Navigation: Apple weitet Datenerhebung für Karten-App aus

Los Angeles und weitere Städte in Kalifornien

Apple kündigte im Sommer große Optimierungen für die hauseigene Karten-App an. Dazu gehört außer dem Verzicht auf Drittanbieter-Daten auch eine Verbesserung der Fußgänger-Navigation. Apple schickte bereits Mitarbeiter mit speziell für die Kartenanwendung ausgerüsteten Sensor-Rucksäcken durch die Straßen von San Francisco. Im Internet kursierende Fotos zeigten im Oktober einen Passanten mit „Apple Maps“-Rucksack. Bald sollen weitere Regionen in Kalifornien folgen.Apples Karten-Lösung bietet Nutzern zwar schon jetzt Navigationswege für Fußgänger – doch die dargestellten Routen lassen oftmals zu Wünschen übrig, da es sich meist um für Fahrzeuge optimiertes Kartenmaterial handelt. Mithilfe von Fußgängern möchte das Unternehmen die Lauf-Routen für Bürgersteige und andere Gehwege qualitativ aufwerten.Apple wird die Fußgänger-Datenerfassung zwischen dem 26. November und dem 23. Dezember ausweiten . Mit großen Sensor-Rucksäcken bepackte Mitarbeiter werden in der Zeit in den kalifornischen Städten San Francisco, Los Angeles, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz sowie den jeweiligen Umgebungen unterwegs sein. Ob das Unternehmen entsprechende Datenerhebungen auf absehbare Zeit auch in den gesamten USA oder sogar international plant, ist nicht bekannt.