Beschädigte HomePods: Auch Version 14.6 kann zu Defekt am Original-HomePod führen

Auch aktuelle Release-Version betroffen

Apple-Techniker: Ausstecken und auf Update warten

Apple TV mit Stereo-Betrieb schuld?

Auf Update warten?

Aktuell gibt es die Version 15.0 der HomePod-Software nur auf Einladung – doch eine einfache Google-Suche fördert Möglichkeiten zutage, diese auch ohne zu installieren. Dies sollten Interessierte aber tunlichst unterlassen, denn Anfang der Woche wurde bekannt, dass die Beta zu irreparablen Schäden an der Hardware führen kann. Es kursieren diverse Berichte von überhitzten oder komplett funktionslosen HomePods.Doch nun legen diverse Berichte nahe, dass nicht nur die HomePod-Beta 15.0 zu Schäden führen kann – in diversen Foren und über Social Media vermelden viele Nutzer ebenfalls Ausfälle, obwohl Software-Version 14.6 installiert ist. So berichtet zum Beispiel ein Reddit-Nutzer mit sage und schreibe 19 HomePods im Haushalt, dass sieben defekt sind. Vier der HomePods betrieb der Redditor mit Version 15.0, drei mit 14.6. Im Reddit-Thread meldeten sich auch diverse andere Nutzer mit ähnlichen Problemen zu Wort – ebenfalls entweder mit 15.0 oder 14.6.Ein Reddit-Nutzer berichtet, ein Apple-Mitarbeiter habe ihm geraten, den auf HomePod-Software 15.0 aktualisierten Smartspeaker auszustecken und bis zu einem Update nicht mehr zu verwenden – ansonsten könnte die Hauptplatine Schaden nehmen. Hat man die HomePod-Beta ohne eine Einladung von Apple installiert, wird Apple den HomePod, wenn überhaupt, nur auf Kulanz reparieren – ein Anspruch besteht in dieser Konstellation nicht. Ist man eingetragener Entwickler oder hat eine Einladung von Apple, solle man sich an den Support wenden.Explizit wird hier aber nur die HomePod-Beta genannt – nicht die aktuell verfügbare, finale Version 14.6. Es ist also unklar, ob und wie Apple hier verfährt. Gehört man zu den Unglücklichen und nennt nun einen defekten HomePod mit der Software-Version 14.6 sein eigen, sollte man sich umgehend an den Apple-Support wenden. Es kursieren allerdings Berichte, dass Apple hier nach Ablauf der Garantie ebenfalls keinen kostenfreien Ersatz liefert.Viele Betroffene scheinen zwei HomePods als Stereo-Paar an einem Apple TV zu betreiben – doch es finden sich auch vereinzelt Berichte von Nutzern, welche nur einen HomePod ohne Apple TV verwenden. Ein klarer Grund für die Defekte ist somit noch nicht auszumachen.Nutzer, welche bereits die HomePod-Software 14.6 oder 15.0 installiert haben, sollten den HomePod bis zur Klärung der Situation nicht mehr verwenden und vom Stromnetz trennen. Es ist davon auszugehen, dass bald mehr Informationen oder gar ein Update von Apple zur Verfügung stehen.Von der Problematik scheint nur der bereits eingestellte Original-HomePod ohne Namenszusatz betroffen zu sein – Berichte über defekte HomePod mini finden sich aktuell nicht. Daher ist davon auszugehen, dass HomePod-mini-Nutzer ihre Smartspeaker normal weiterverwenden können, ohne einen Ausfall fürchten zu müssen.