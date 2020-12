Bericht: Zukünftige iPhones mit ProMotion und Always-on-Displays – für Pro-Modelle

Samsung mit LTPO-Panels

ProMotion- und Always-on-Display

Vor einem Monat wurden das iPhone 12 mini und Pro Max veröffentlicht – damit stehen nun alle Modelle des aktuellen Portfolios zum Kauf bereit. Bei Apple ist man selbstverständlich bereits einen Schritt weiter und arbeitet an den Nachfolgegeräten. So dringen immer wieder Berichte von Analysten und Marktbeobachtern nach außen: Der Release des iPhone 13 soll an alte Traditionen anknüpfen und wieder im September stattfinden. Grundsätzlich scheint Apple die Auswahlmöglichkeiten der aktuellen Baureihe beibehalten zu wollen – neben dem Standard-Modell gäbe es folglich zwei Pro-Varianten und ein iPhone 13 mini. Nun verdichten sich die Gerüchte, dass Apple die Displays der Pro-Varianten einmal mehr mit exklusiven Features versieht – und damit zur Konkurrenz aufschließen könnte.Ein früherer Bericht von The Elec erwähnt die Bemühungen Apples, zukünftige Smartphones mit LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide)-Bildschirmen auszustatten: Für die Produktion der Panels soll vor allem LG verantwortlich zeichnen. Nun legt ein weiterer Bericht von The Elec nach: Samsung soll 2021 OLED-Displays für rund 140 Millionen iPhones liefern. Darunter zählten auch Panels, die mit der LTPO-Technologie ausgestattet sind.In der Vergangenheit tauchten immer wieder Gerüchte zu ProMotion-Displays für das iPhone 12 auf – diese hätten aber einen zu hohen Energieverbrauch bedeutet, weswegen Cupertino zurückgerudert sei. ProMotion ermöglicht eine variable Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Das Feature belaste aber die Akkulaufzeit bei herkömmlichen OLED-Panels zu sehr. LTPO-Bildschirme sollen hier für Abhilfe sorgen: Der Bericht geht davon aus, dass diese Displays lediglich den zukünftigen Pro-Modellen vorbehalten bleiben. Neben einer besonders flüssigen Darstellung könnte Apple ein weiteres Komfortmerkmal exklusiv für das iPhone 13 Pro (Max) in Aussicht stellen: Mit dem Always-on-Feature ließen sich bestimmte Informationen auch im Standby-Betrieb auf dem Display anzeigen – eine Funktion, mit denen Nutzer von Android-Geräten oft bereits vertraut sind.