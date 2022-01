Bericht: Plant Apple neuen Abo-Dienst für Hörbücher?

Neuer Dienst in diesem Jahr?

Apple strich Hörbücher aus dem Musikkatalog

Längst spielt bei Apple nicht mehr nur der Verkauf von Hardware eine Rolle: Als lukrative Einnahmequelle gelten auch die Services, welche der Konzern seinen Nutzern anbietet. Mittlerweile ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten: So hält das Unternehmen Streamingdienste für Musik, Filme und Serien bereit, trumpft mit einem auf die Apple Watch zugeschnittenen Fitness-Programm auf und verfügt über einen konkurrenzfähigen Katalog an Spielen, die auf dem Mac, iPhone, iPad und Apple TV über den Bildschirm laufen. In einigen Ländern bündelt Apple mit News+ Zeitungen und Zeitschriften in einer Anwendung. Bald könnte Cupertino das Angebot um eine neue Sparte erweitern.In einem Artikel geht The Economist auf die bestehenden Dienste von Apple ein – um dann fast schon beiläufig auf einen möglichen neuen Service hinzuweisen. So erklärt das Nachrichtenmagazin, dass noch in diesem Jahr von einem Hörbuchdienst bei Apple die Rede sei. Weitere Details nennt der Bericht nicht. Aktuell finden sich Hörbücher in der Bücher-App – allerdings muss jedes der Werke einzeln gekauft werden. Das Streaming dieser Medien für einen Fixpreis ist nicht vorgesehen, wenngleich Apple in der Vergangenheit in dieser Hinsicht bereits breiter aufgestellt war.Bis September 2021 galt nämlich Apple Music als Anlaufstelle für Hörbücher: Der Konzern stellte über diesen Dienst auch etliche Audiobooks sowie Hörspiele bereit. Letztere sind nach wie vor Teil des Portfolios; Hörbücher wurden von Apple aber klammheimlich entfernt. Ein einschlägiger Verlag bestätigte diesen Schritt Cupertinos (siehe hier ). Vielleicht handelt es sich dabei um einen Vorboten für einen neuen Abo-Dienst – aller Voraussicht nach wäre dieser dann Teil des Bundles Apple One. Angesichts der hervorragenden Margen , welche der Konzern mit seinen Abo-Services einfährt, wäre ein Hörbuch-Dienst eine plausible und nachvollziehbare Entwicklung.