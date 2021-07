Apples Pressekonferenz: Die wichtigsten Aussagen zum Ergebnis und zur Zukunft des Unternehmens

Apple hat ein außerordentlich starkes Quartal hingelegt

Dies trifft auf alle Unternehmensparten und alle geografischen Regionen zu

Der Retail-Bereich hat wieder komplett geöffnet – und verkaufte mehr denn je

Die Delta-Variante des Corona-Virus zeigt jedoch, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist

Das iPad hatte das beste Juni-Quartal seit mehr als zehn Jahren

Auch der neue iMac M1 hat reißenden Absatz gefunden

Cook erwähnt, wie hoch die Nachfrage nach den AirTags ist

In der Dienste-Sparte ging es erneut massiv nach oben – unter anderem auch durch Apple TV+

Viele Preise für Apples Produktionen zeigen, dass TV+ auf dem richtigen Kurs ist

Maestri wiederholt zunächst sämtliche Cook-Aussagen

70 Prozent – das ist die beeindruckende Marge im Dienste-Sektor

Insgesamt lag die Marge bei 35 Prozent, auch das übertrifft jeden Konkurrenten

Beim iPhone 12 erreicht Apple eine Kundenzufriedenheit von mehr als 97 Prozent

Apple hat mit den Diensten viermal mehr Abonnenten als noch vor vier Jahren

Der Mac hatte ein herausragendes Quartal – woran man sieht, wie begeistert Kunden auf den M1 reagieren

Die Kundenzufriedenheit mit dem Mac lag bei 92 Prozent. Unter dem iPhone, weit über dem Marktdurchschnitt

Diese Meldung wird laufend aktualisiert...

Wie üblich veranstaltet Apple nach Bekanntgabe der Quartalszahlen per Pressemitteilung auch eine telefonische Konferenz. Mit Spannung erwarten Apple-Welt und zugeschaltete Marktbeobachter, ob sich Apple neben Aussagen zum abgelaufenen Quartal auch über zukünftige Pläne äußert. Beispielsweise steht das Unternehmen unter immer stärkeren Druck der Wettbewerbsbehörden – allgemein rechnet man damit, dass es diesbezüglich Reaktionen und konkrete Schritte aus Cupertino gibt. Wir fassen in diesem ständig aktualisierten Artikel zusammen, was Tim Cook und Luca Maestri alles zu sagen hatten:Wie immer beginnt Cook mit einer Eröffnungsansprache und äußert sich zum Abschneiden. Dies war einmal mehr sensationell, denn im Vergleich zum Vorjahr legte Apple an allen Fronten zu. Folgende Aussagen trifft der CEO:Als nächstes übernimmt Luca Maestri das Mikrofon. Apples Finanzchef zeigt sich natürlich ebenfalls begeistert, wie gut Apple abgeschnitten hat.