Bericht: Naht das Ende des iPhone 12 mini?

Produktionsstopp des iPhone 12 mini?

Neues iPhone SE für 2022 erwartet

Das iPhone 12 mini steht dem regulären iPhone 12 kaum nach: Dank des A14-Chips ist es ebenfalls zur Höchstleistung fähig. Ceramic Shield sowie 5G zählen ebenfalls zur Grundausstattung des 12 mini. Mit zwei Wermutstropfen müssen Anwender jedoch leben: Das Gerät limitiert die Energieaufnahme, wenn es induktiv aufgeladen wird. Außerdem verfügt es aufgrund der geringeren Größe auch über einen Akku mit niedrigerer Kapazität. Was wiederum für das 12 mini spricht: Es ist von allen Geräten der aktuellen Baureihe preislich das attraktivste Modell. Immer wieder werden jedoch Vermutungen laut, dass Apple die Nachfrage nach dem iPhone 12 mini überschätzt haben könnte. Der US-Konzern könnte nun die Konsequenzen daraus ziehen.William Yang, Analyst von JPMorgan Chase, geht in einer Nachricht an Investoren (unter anderem via AppleInsider ) von einem relativ drastischen und weitreichenden Schritt Apples aus: Das Unternehmen könnte die Produktion des iPhone 12 mini im zweiten Quartal dieses Jahres einstellen. Die Verkaufszahlen des Geräts sollen weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Denkbar ist, dass das Ende der Produktion nur ein zeitweiliges ist – und Apple schlicht ausreichende Mengen im Bestand hat. Tatsächlich gab es bereits in der Vergangenheit Berichte und Statistiken von Morgan Stanley CIRP sowie Wave 7 Research , die dem 12 mini eine eher bescheidene Nachfrage attestieren. Yang verweist auf den erfolgreichen Absatz anderer Modelle: Der Analyst revidierte die Zahlen der verkauften Einheiten des iPhone 12 Pro Max sowie iPhone 11 nach oben.Yang zufolge soll der mögliche Produktionsstopp des 12 mini aber keinen Einfluss auf die kommende Baureihe haben: Apple setze beim iPhone 13 erneut auf eine mini-Variante. Der Analyst teilt auch seine Einschätzung zu einem neuen iPhone SE: Dieses stehe im ersten Halbjahr 2022 zum Kauf bereit. Als Design komme ein ähnliches wie das des aktuellen SE-Modells zum Tragen, der Chip werde aber ein neuer sein. Angesichts der anhaltenden Beliebtheit des iPhone 11 spricht sich Yang zudem für ein weiteres kostengünstiges iPhone aus, dessen Erscheinungsbild an das Spitzenmodell des Jahres 2019 angelehnt ist.