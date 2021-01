Weitere Daten zum Erfolg des iPhone 12: Besser als der Vorgänger, 12 mini schwächelt

Schwache Nachfrage nach iPhone 12 mini

iPhone 12 erfolgreicher als Vorgänger

Vier Varianten des iPhone 12 hat Apple im Portfolio, mit dem SE (2020) und einigen älteren Modellen versucht das Unternehmen, auch preissensible Kunden für sich zu gewinnen. Tatsächlich ist die Nachfrage nach den neuen Modellen aber außerordentlich hoch: Die US-Verkaufszahlen dieser Geräte übertrumpfen den Statistiken von Consumer Intelligence Research Partners ( CIRP ) jene des iPhone 11 im Vorjahr: Drei von vier verkauften iPhones entfallen auf die aktuelle Baureihe.Die neuen Verkaufsstatistiken aus den USA zeigen laut CIRP eines eindeutig: Die aktuelle Baureihe des iPhones erweist sich als Kassenschlager, und der Erfolg teilt sich einigermaßen gleich auf die einzelnen Modelle auf – mit einer Ausnahme: Das iPhone 12 mini konnte im vergangenen Oktober und November nur sechs Prozent der mit iPhones erzielten Verkäufe auf sich vereinen – und liegt damit nur knapp über dem iPhone SE (2020), 11 und XR. CIRP zufolge schränke der Preis des 12 mini die Nachfrage nach dem Gerät ein – und lassen Käufer eher zu Alternativen aus den Vorjahren greifen. Einige Vorbehalte gibt es aber bei diesen Daten: Sie sind wie bereits erwähnt nur für Vereinigten Staaten gültig. Außerdem spricht das 12 mini wohl kaum Early Adopter an – und könnte auf lange Sicht noch an Fahrt aufnehmen. Spitzenreiter ist mit einem Anteil von 27 Prozent übrigens das iPhone 12 ohne Namenszusatz.2019 gestaltete sich die Lage ein wenig anders: Das iPhone 11 erzielte mit Abstand die höchste Nachfrage (39 Prozent) und lag klar vor den Pro-Varianten. Diese konnten insgesamt nur 30 Prozent des Umsatzes für sich beanspruchen. Auf alle Varianten des iPhone 11 entfielen 69 Prozent – die aktuelle Generation findet also größeren Absatz. Über die Verkaufszahlen in anderen Ländern trifft die Statistik leider keine Aussagen: So bleibt weiterhin unklar, ob das 12 mini nur in den USA ein Nischendasein fristet – oder ob es sich beispielsweise hierzulande durchaus zu behaupten weiß.