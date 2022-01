Bericht: Kommendes iOS-Update macht iPhone zum Bezahlterminal

iPhone könnte Kartenlesegerät ersetzen

Kommt Feature bald per Update?

Wer vor einigen Jahren sein iPhone oder seine Apple Watch zückte, um Einkäufe an der Kasse mit den jeweiligen Geräten zu bezahlen, galt oft noch als Exot – heute sieht die Lage bereits gänzlich anders aus. Im Alltag vieler Menschen ist Apple Pay fest verankert: Der Service hält in immer mehr Ländern Einzug, mittlerweile akzeptieren etliche Geldinstitute den Dienst und erlauben neben dem Bezahlen per Kreditkarte auch das Hinzufügen von Debitkarten in die Wallet-App. Im stationären Handel ist die Akzeptanz ebenfalls hoch: Entsprechende Kartenterminals stehen für den kontaktlosen Bezahlvorgang per Karte bereit. Nun könnte Apple an einer Lösung arbeiten, welche die zusätzliche Hardware überflüssig macht.Einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge feilt Cupertino an einem neuen Feature, welches zeitnah per Update nachgereicht werden könnte: Unternehmen wären künftig in der Lage, ihr iPhone als Bezahlterminal zu verwenden – die Bereitstellung eines separaten Kartenlesegeräts wäre somit hinfällig. Als Zielgruppe kommen wohl kleine Unternehmen infrage, eventuell steht diese Option aber auch privaten Anwendern zur Verfügung. Somit ließen sich Geldbeträge rasch und unkompliziert zwischen zwei iPhones transferieren, indem diese aneinandergehalten werden – die Installation einer zusätzlichen App wäre hierfür nicht erforderlich.Laut dem Verfasser des Berichts, Mark Gurman, erscheint die Verwirklichung dieser Funktion in den kommenden Monaten realistisch. Möglicherweise wartet bereits iOS 15.4 mit dem Feature auf – der erste Beta-Build dieser Version sollte in Kürze folgen. Somit würden nahezu alle iPhones mit NFC-Chip zu Bezahlterminals avancieren – mit Ausnahme des iPhone 6, das auf iOS 15 verzichten muss. Völlig überraschend wäre dieser Schritt Apples nicht: Wie Bloomberg anmerkt, kaufte der US-Konzern bereits im Jahr 2020 das Startup Moobewave für etwa 100 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen entwickelte eine Technologie für Smartphones, um Geldtransfers via NFC zu akzeptieren – nun könnte sich das Know-how bezahlt machen.