Bericht: Faltbares iPhone erscheint 2023 – mit Pencil-Support

Faltbares iPhone schon im Haltbarkeitstest?

OLED-Display mit 7,3-Zoll-Diagonale

Support für den Apple Pencil?

Samsung hat es, Huawei ebenfalls und auch Motorola bietet es an: ein auf die eine oder andere Art und Weise faltbares Smartphone. Apple hingegen hält bislang beim iPhone dem traditionellen Formfaktor die Treue. Es gilt aber als sicher, dass ein zukünftiges Flaggschiff aus Cupertino irgendwann ebenfalls faltbar sein wird.Leaker und Analysten wie etwa Jon Prosser gehen seit einiger Zeit davon aus, dass Apple einen solchen Zwitter aus Smartphone und Tablet bereits entwickelt. Etliche Patentanträge zeigen zudem, dass man sich in Cupertino intensiv mit den für derartige Geräte erforderlichen Techniken beschäftigt. Der iPhone-Konzern hat sich unter anderem einen neuartigen Klapp-Mechanismus, ein umlaufendes Display und biegsame Akkupacks schützen lassen. Zudem befinden sich einige Prototypen angeblich bereits im Haltbarkeitstest.Das weltweit tätige Marktforschungsunternehmen Omnia prognostiziert jetzt, dass Apple das erste faltbare iPhone im Jahr 2023 auf den Markt bringt. Das berichtet das Online-Magazin iPhone in Canada. Das Gerät verfügt angeblich über ein OLED-Display mit einer Diagonale von 7,3 bis 7,6 Zoll. Ob es sich bei dieser Angabe um die Größe im aufgefalteten Zustand handelt, ist unbekannt. Informationen zu Formfaktor und Seitenverhältnis gibt es ebenfalls nicht. Unklar ist zudem, ob Apple wie Samsung ein innenliegendes Panel verbauen oder Xiaomis Ansatz mit einem außen angebrachten Display bevorzugen wird.Omnia zufolge soll das in zwei Jahren erscheinende faltbare iPhone zudem den Apple Pencil oder eine weiterentwickelte Variante des Eingabestifts unterstützen. Sollte das der Fall sein, dürfte Apple sich eine kreative Lösung für dessen Befestigung einfallen lassen. Eine seitliche magnetische Vorrichtung wie bei iPad Pro und iPad Air kommt vermutlich bei einem faltbaren iPhone kaum in Frage. Die Prognose von Omnia wird von anderen Marktbeobachtern nicht geteilt. Mark Gurman von Bloomberg geht beispielsweise davon aus, dass sich das faltbare iPhone erst in einer frühen Phase der Entwicklung befindet. Er rechnet daher nicht damit, dass Apple ein derartiges Smartphone vor 2024 präsentiert.