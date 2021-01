Bericht: Zwei iPhone-Prototypen mit faltbaren Displays im Haltbarkeitstest

Aus zwei mach eins

Apple prüfe weitere Vorgangsweise

Wer auch unterwegs auf ein großes Display nicht verzichten möchte, trifft mit dem iPhone 12 Pro Max eine gute Wahl: Der 6,7 Zoll große OLED-Bildschirm verspricht einen guten Überblick, wenn der Anwender eine Vielzahl an Informationen auf dem Panel anzeigen lassen möchte. Mit einem Tablet ist die Displaydiagonale von 17 cm trotzdem nicht vergleichbar – nicht jeder Anwender möchte aber ein weiteres Gerät im Schlepptau haben. Ein faltbares iPhone könnte hier für Abhilfe sorgen – und einen sinnvollen Kompromiss zwischen Portabilität und einem bei Bedarf großen Bildschirm darstellen. Gerüchten zufolge arbeite Apple bereits intensiv an solchen Panels – und scheint nun in der Entwicklung einen Schritt vorangekommen sein.Laut der taiwanischen Internetseite Economic Daily News haben zwei Prototypen eines künftigen iPhones interne Tests zur Haltbarkeit bestanden. Das Foxconn-Werk im chinesischen Shenzhen habe die Beständigkeit des Klappscharniers entsprechenden Tests unterzogen. Beim ersten der beiden Prototypen handele es sich um ein iPhone mit zwei Displays – deren Zusammenwirken aber einem einzigen großen Bildschirm sehr nahekomme. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit immer wieder Hinweise auf eine solche Entwicklung: Sp spielte der profilierte Leaker Jon Prosser bereits im Juni 2020 auf ein derartiges iPhone mit einem Faltmechanismus an (siehe ).Der zweite Prototyp erinnere an Klapphandys früherer Zeiten – die aktuell in Form von Android-Smartphones wie dem Samsung Galaxy Z Flip oder Lenovos motorola razr ein Revival erleben. Für diese Geräte seien OLED-Panels von Samsung vorgesehen. Der Hauptzweck der Tests beschränke sich auf die Haltbarkeit der Scharniere – nachdem diese evaluiert werden, wolle sich Apple auf die Entwicklung einer der beiden Mechanismen konzentrieren. Allzu schnell ist jedoch nicht mit finalen Ergebnissen zu rechnen: Ein älterer Bericht geht frühestens im September 2022 von marktreifen Geräten aus.