Bericht: Apple plant Serie zu bekanntem Almodóvar-Film, Trailer zu „WeCrashed“ und „The Afterparty“

Plant Apple eine Serie zu Almodóvars „Frauen am Rände des Nervenzusammenbruchs"?

Klasse statt Masse: Um sich von anderen Video-on-Demand-Diensten hervorzuheben, verfolgt Apple TV+ ein etwas anderes Konzept als die Konkurrenz. So sind die meisten Serien und Filme durchaus hochwertig produziert – im Vergleich zu Netflix, Amazon Prime Video und anderen Streamingservices fällt die Auswahl aber einigermaßen bescheiden aus. Immerhin ist die monatliche Gebühr für den Dienst recht gering: Lediglich 4,99 Euro werden fällig, außerdem ist Apple TV+ Teil von Apple One – und eine kostenlose Zugabe für Apple Music, wenn Studentenstatus vorliegt. Nun scheint sich Apple die Rechte an einer ganz besonderen Serie gesichert zu haben. Außerdem sind Trailer zusowieverfügbar.Pedro Almodóvar zählt zu den wohl bekanntesten Regisseuren Spaniens – viele seiner Filme erlangten internationale Berühmtheit, darunter auch sein Werk, welches zahlreiche Auszeichnungen gewann. Die 1988 erschienene Tragikomödie handelt von der Synchronsprecherin Pepa, welche die Trennung ihres Freundes Iván nicht verkraftet, zumal sie von ihm schwanger ist. Zutiefst gekränkt steht ihr der Sinn nach Rache – der Film geizt nicht mit bizarren Situationen und skurrilem Humor. Wie The Hollywood Reporter nun berichtet, könnte Apple eine TV-Serie aus dem Stoff machen. In der Hauptrolle soll die Golden-Globe-Preisträgerin Gina Rodriguez spielen. Der Bericht verweist auf Quellen, die von einer Mischung aus Englisch und Spanisch sprechen, lässt aber offen, ob die Realisierung der Serie tatsächlich bereits spruchreif ist.Am 28. Januar startet: Die Serie umfasst acht Episoden, jede Folge erzählt die Geschehnisse aus einer anderen Perspektive. Laut Apple handelt es sich um „eine Mischung aus Murder Mystery und Komödie“. Nun steht der Trailer zur Verfügung:Ein wenig länger müssen Abonnenten aufwarten: Start der Serie ist der 18. März dieses Jahres. Auch hierfür gab Apple nun einen Trailer frei:erzählt den kometenhaften Aufstieg und den dramatischen Fall eines Startups namens WeWork. In den Hauptrollen sind Anne Hathaway und Jared Leto zu sehen.