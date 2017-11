Bericht: Apple mietet Auto-Testgelände - Bilder vom Areal

Aus Google Maps: Das Testgelände mitten in der Wüste Aus Google Maps: Das Testgelände mitten in der Wüste



Hinter den Zäunen liegt die Teststrecke Hinter den Zäunen liegt die Teststrecke

Bis zum Jahr 2005 nutzte Chrysler ein großes Testgelände in Surprise, Arizona. Anschließende trennte sich das Unternehmen vom Areal, das einige Zeit später wieder an die Gemeinde zurückfiel. Im Herbst 2016 wurde dann eine Vereinbarung mit dem Anlagenbetreiber SFI Grand Vista LLC geschlossen, die sich um weitere Vermietung kümmerten. Interessant wird ein Blick auf die Mieterliste. Zunächst erscheint der Kunde "Route 14 Investment Partners LLC" nicht auffällig. Die Gesellschaft ist in Delaware angesiedelt und der Corporation Trust Company zugeordnet.Spätestens an dieser Stelle kann man hellhörig werden, denn Apple platziert dort mit Vorliebe Briefkastenfirmen. In der Vergangenheit meldete Apple schon sehr oft Schein-Unternehmen an, um Produkte ohne großes Aufsehen testen, markenrechtlich schützen und auf die Markteinführung vorbereiten zu können. Gerade Delaware ist dafür sehr interessant, da Gesellschaften beispielsweise keine Geschäftsführer benennen müssen und ihr Geschäft komplett anonym führen dürfen. Eine Eintragung von Gesellschaftern in offizielle Unterlagen ist nicht erforderlich.Einem US-Automagazin zufolge gibt es aber nicht nur den einen Hinweis. So habe man aus gut informierten Quellen erfahren, dass tatsächlich Apple hinter der Briefkastenfirma Route 14 Investment Partners LLC steckt und unter diesem Namen das Testgelände mietete. Alle Genehmigungen sind bereits vorhanden, um selbstfahrende Autos auf der Strecke testen zu dürfen. Vorhanden sind sowohl ein Hochgeschwindigkeits-Kurs als auch verschiedene alltagstypische Situationen wie Fußgängerübergänge oder Kreuzungen. Auch verschiedene Wetterbedingungen lassen sich testen.Apple bestätigte vor wenigen Monaten, an "Lösungen für autonome Systeme" zu arbeiten. Auch wenn die Entwicklung eines kompletten selbstfahrenden Autos in Eigenregie weitgehend vom Tisch ist, forscht Apple mit Hochdruck an Sensor- und Steuersystemen, die sich für autonome Fahrzeuge einsetzen lassen. Weitere Details und ein kurzes Video bietet beispielsweise dieser im Oktober erschienene Artikel: