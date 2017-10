Apples autonomes Auto-System: Video und weitere Details

Klicken, um zum Twitter-Video zu kommen

Auch wenn es inzwischen als weitgehend ausgeschlossen gilt, dass Apple ein Auto mit Apple-Logo auf die Straßen schicken wird, so verfolgt das Unternehmen dennoch weiterhin Pläne im Automobilsektor. Erst im Juni bestätigte Tim Cook, an Lösungen für "autonome Systeme" zu arbeiten. Dabei zeigte er sich überraschend informativ, denn eine solch klare Aussage hatte es bislang nicht gegeben. Cook nannte dabei drei Sektoren, die er als besonders interessant ansieht: Selbstfahrende Autos, Elektroantriebe in Autos und das Konzept von Car Sharing. Ein Blick auf die Straßen rund um San Francisco zeigt, dass Apples Forschungsarbeit an Kamera- und Sensorsystemen für selbstfahrende Autos unbeirrt weitergeht. Seit diesem Sommer bewegt sich bereits die zweite Generation des Apple-Lexus auf öffentlichen Wegen. Im August hatten einige Fotos gezeigt, wie stark sich die Sensorapparatur inzwischen weiterentwickelte (siehe diese Meldung ).Jetzt ist auch ein kurzes Video aufgetaucht, das den Sensoraufbau ganz aus der Nähe zeigt. Die Aufnahme stammt vom Mitgründer eines Startups namens Voyage - spezialisiert auf Systeme für selbstfahrende Autos. MacCallister Higgins veröffentlichte nicht nur den kurzen Clip via Twitter , sondern gab auch weitere Einschätzungen zur Technologie ab. Angesichts der Abmessungen und pompösen Gestalt bezeichnet Higgins das Sensorsystem spöttisch als "das Ding". Während andere Unternehmen dazu übergingen, die Sensoren möglichst klein und unscheinbar zu halten, bewegen sich Apples Fahrzeuge weiterhin mit viel Dachgepäck. Dies hat jedoch auch Vorteile - bei anderen Baukonzepten wird nämlich ein Teil des Kofferraums dafür geopfert, erforderliche Bauteile unterzubringen.Apples Dachmontur setzt auf handelsübliche Hardware, beispielsweise sechs LIDAR-Sensoren, Radar-Anlagen und diverse Kameras. Spekulationen zufolge könnte Apple an einem Produkt arbeiten, das sich auch von anderen Herstellern verwenden lässt. Anstatt vollständig ins Fahrzeug integriert zu sein, wäre es mit moderaterem Aufwand möglich, Autos um die Technologie zu erweitern. Die Rede ist von einer Art "Aftermarket Add-On". Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt aber eine reine Vermutung, denn offizielle Aussagen dazu gibt es von Apple natürlich nicht.